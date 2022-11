Na palubovku se postupně dostali všichni domácí hráči, hned pět jich zaznamenalo dvouciferný počet bodů. O kolektivní hře Slunety svědčí i celkových 29 asistencí. Hned 12 z nich si připsala nová posila na postu rozehrávače Tony Hicks, jenž ukázal, že umí šance nejen připravovat, ale i sám proměňovat. Na svůj účet přidal v debutu také 11 bodů, díky čemuž zapsal ceněný double-double. Ten stihl i Delvon Johnson (10 bodů a 11 doskoků), daleko k němu neměli ani fantasticky hrající Martin (29 bodů, 8 doskoků), pálící z trojkové vzdálenosti s až dechberoucí přesností (6/8, 75%), či nejlepší střelec utkání Ladislav Pecka (30 bodů, 8 doskoků).

"Dnes mám radost především z vítězství, a také z toho, jak se uvedly naše dvě nové posily, které byly hodně znát," pochvaloval si přínos Hickse i Maishe Daileyho, jenž stihl za 15 minut 8 bodů, domácí kouč Jan Šotnar. "Malinko mě mrzí, že jsme nehráli na sto procent celé utkání. Ve 2. poločase nám chyběla koncentrace v obraně, mysleli jsme si, že to půjde samo," upozornil ale na nedostatky, které vedli k téměř 90 inkasovaným bodům. "Občas jsme v útoku až příliš spoléhali na individuální akce, což v tréninkovém procesu takhle nebylo během té reprezentační pauzy. Takže teď máme ještě týden, abychom dali tým ještě více dohromady a do Opavy pojedeme ještě silnější," dodal.

"Jsem rád, že to dnes dopadlo tak, jak to dopadlo. Pro nás v uvozovkách povinná výhra, i když jsme věděli, že Olomoucko dostalo čerstvý vítr do plachet. Respektovali jsme to a pohlídali si to na určitých pasážích. Jsem rád, že se předvedli i noví Američané, hráli opravdu dobře," chválil nové akvizice také třicetibodový hrdina a kapitán Slunety Ladislav Pecka.

Ústí tak téměř vyrovnalo stodesetibodové sezónní maximum proti Hradci Králové, což je druhý sok, jemuž Ústí nasázelo populární kilo. V sobotu čeká Šotnarův výběr výjezd do daleké Opavy, doma se představí v neděli 4. prosince od 18 hodin proti Pardubicím.

Basketbal, Kooperativa Národní basketbalová liga:

SLUNETA Ústí nad Labem – REDSTONE Olomoucko 109:89 (29:21, 52:39, 76:64)

Ústí: Pecka 30, Martin 29, Svejcar 19, Hicks 11, Johnson 10, Dailey 8, Karlovský 2, Nábělek, Gabriel, Haiblík, Maděra a Wiesner 0

Olomoucko: Moten 20, Kněževič 19, Heinzl 13, Feštr 12, Halada 11, Williams 10, Welsch 4, Klepač, Skalička a Lewis 0, Tkadlec

Trojky: 25/12 – 22/8. TH: 21/13 – 20/15. Doskoky: 42 – 35. Fauly: 18 – 14. Diváci: 920.