Ústečtí volejbalisté se v mimořádné čtvrteční dohrávce úvodního extraligového kola proti Benátkám nad Jizerou pokusí napravit víkendové domácí zaváhání s Brnem (0:3). „Je to rest ze začátku sezony, kdy se hrála olympijská kvalifikace v Brazílii,“ připomněl Miroslav Přikryl, manažer SKV Ústí nad Labem, důvod, proč se pod vysokou sítí bude dohrávat. V hale Sluunety na Klíši se začíná v 18.00.

Momentky z volejbalového utkání Ústí nad Labem - Benátky nad Jizerou. | Video: Miroslav Solař

„Po celkem úspěšném období, kdy jsme bodovali i ve venkovních zápasech, tak jsme nějaký zisk čekali i s Brnem, ale to se nám nepovedlo. Soupeř nás zaskočil málo chybným volejbalem. My jsme se naopak vrátili do mládežnických let, kdy jsme nezahráli svůj standart a to se projevilo na výsledku,“ vrátil se k nečekanému sobotnímu výpadku s Brnem šéf nyní desátého celku tabulky nejvyšší soutěže.

Reparát se pokusí podle jeho slov svěřenci trenéra Ondřeje Žaby napravit právě proti Benátkám. „Čeká nás opticky soupeř ze dna tabulky, ale Benátky měly hodně těžké rozlosování a až teď je čekají mančafty střední a nižší výkonnosti. Vypadá to, že máme na ně náskok, ale nesmíme je podcenit. Mohou překvapit i lepší soupeře než jsme my. V každém případě se chceme vrátit na vítěznou vlnu, z které jsme před dvěma týdny spadli,“ prohlásil Přikryl.

Ronaldo už dorazil do Ústí! Ani venezuelské eso domácí selhání neodvrátilo

Pomoci má i nový venezuelský 206 cm vysoký blokař Ronaldo Martinéz, jenž zavítal na sever Čech před několika dny a má v SKV opci i na příští rok. „Jde o talentovaného hráče, který kádr doplní. Byl pro nás finančně přijatelný, není ekonomický náročný. Využili jsme společenské situace v Izraeli a získali ho. Je mladý, může se rozvíjet a dělat u nás další volejbalové kroky. Smlouvu jsme podepsali do konce dubna s opcí na další sezonu," vysvětlil k doplnění kádru manažer: "Zatím se aklimatizuje v klubu i na středoevropský životní styl."

Kádr by na čtvrteční zápas proti Benátkám měl být kompletní. "Máme nějaké zdarvotní potíže, hlavně u starších hráčů. Jedná se o drobné koubní problémy, ale až tak to start hráčů neomezuje a věříém, že si s tím hráči i trenér poradí," dodal Přikryl.