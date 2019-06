Vítěz obdržel poukaz na soudek piva Gambrinus, druhý Roman Cabálka pak, stejně jako třetí v pořadí, obdržel voucher na předplatné v hodnotě 500 Kč. Cabálkovi vynesl druhé místo i fakt, že v závěrečném kole tipoval počet branek 120, což sice nebylo reálné, ale nakonec byl nejblíže v celkovém součtu za jaro, který rozhodoval při rovnosti bodů od druhého do čtvrtého místa.

Tip ligy se během jara zúčastnilo 114 hráčů a 26 tříčlenných týmů, většina účastníků kvitovala návrat k tipování zápasů pouze z vlastního okresu. Padaly ale i mnohem vtipnější připomínky a náměty. "Měli bychom cenu za raut zkrouhnout na polovinu a vítězům týmů zaplatit dovolenou v Turecku," pronesli se smíchem členové týmu Králové Severu, který o čelo týmové soutěže bojuje pravidelně a vyhrál už poněkolikáté.

Už se těším na nový ročník, řekl Horáček, který se stal celkovým vítězem poprvé



Celkovým šampionem jste poprvé?

Za dobu, co se Tip liga hraje, chlapi říkali, že zhruba 15 let, jsem celkové pořadí ovládl poprvé. Párkrát už jsem ale něco vyhrál.



Vzpomenete si ještě, co to bylo?

Jistě, pokaždé to bylo za výhru v jednotlivém kole. Jednou se ještě dávala trička, za druhou výhru jsem si odnesl six pack piv Gambrinus.



Co říkáte na letošní úroveň Tip ligy?

Určitě je lepší, že jste se vrátili k okresním zápasům, než to, co jste vymýšleli na podzim, kdy se tipovaly zápasy z celého kraje. Bydlím na Ústecku, tak proč bych se měl zajímat o oddíly někde ze Žatce a podobně. Jste Ústecký deník, tak by se měly tipovat zápasy z Ústecka.



Už víte, co uděláte s výhrou?

Je špatné, že si ji musíme vyzvednout nejblíž v Teplicích. Musel bych požádat nějakého kamaráda s autem, tohle není šťastné rozhodnutí, nevyplatí se to. Zvažuji, že to prodám někomu, kdo to využije.



I přesto – zúčastníte se Tip ligy i na podzim?

Samozřejmě! Už aby to začalo.