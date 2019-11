Hokejbalistům Ústí nad Labem se domácí dvojzápas v nejvyšší soutěži nepovedl. Ve šlágru třetího s prvním podlehli Kladnu vysoko 2:6, o den později nezvládli ani souboj s Karvinou, před níž se sklonili 2:5.

„Z naší strany mi tam chybělo úplně všechno. Nasazení, důraz, pohyb, střelba, chuť,“ hodnotil souhrnně oba zápasy. Podle něj to ale nebylo zapříčiněné dlouhou zápasovou pauzou. „Spíš mi přišlo, že po poslední těžké výhře v Pardubicích si myslíme, že to půjde samo, že se z nás soupeři položí. Jenže oni se na nás o to více připraví,“ líčil. „Musíme na tom urychleně zapracovat, protože pokud se neprobudíme, bude nás to stát další důležité body,“ uzavřel kouč Elby.

Hokejbal, extraliga:

Elba Ústí – Kladno 2:6 (0:1, 2:3, 0:2)

Branky a nahrávky: 27. Bačák (Stupka), 30. Tomáš (Grus) – 13. Hrabár (Procházka, Malecha), 17. Schnaubelt (Barnošák, Kohout), 21. Šrámek, 28. Pražák (Šrámek, Špaček), 31. Šrámek (Pražák, Dědič), 41. Barnošák (Schnaubelt, Kohout)

Elba DDM Ústí nad Labem: Landt (Banda) – Černý, Grus, Haken, Michajličenko, Poláček, J. Sedláček, M. Sedláček, Smolík – Bačák, Bím, Čejka, Červinka, Haas, Soukup (C), Tomáš, Costa, Gottfried, Magasanik, Stupka, Stuchlý



Elba Ústí – Karviná 2:5 (0:3, 0:2, 2:0)

Branky a nahrávky: 40. Soukup (Bačák, Poláček), 41. Bačák (Soukup, Smolík) – 6. Diviš (Zaremba, Vosyka), 10. Diviš (Říman), 12. Vosyka (L. Rosůlek, Diviš), 23. Diviš (Vosyka, L. Rosůlek), 26. L. Rosůlek (Diviš)

Elba DDM Ústí nad Labem: Banda (Landt) – Černý, Grus, Haas, Haken, Michajličenko, Poláček, J. Sedláček, M. Sedláček J., Smolík, Stuchlý – Bačák, Bím, Čejka, Červinka, Soukup, Tomáš, Costa, Gottfried, Magasanik, Stupka