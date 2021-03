Severočeši v druhém utkání čtvrtfinále play-off extraligy padli na domácí palubovce v dvouhodinové bitvě 2:3 (23, -15, -31, 22, -10). V sérii tak ztratili i druhý zápas a ve středu budou v Praze odvracet hrozbu vyřazení.

„Co na to říct, rozjetý jsme to měli dobře… I v třetím setu jsme to měli párkrát na ruce, bohužel nám chyběl klid, možná i zkušenosti z play-off. Mrzí nás to. V Praze to bude ještě těžší, ale série ještě nekončí. Budeme se rvát dál, tak jako celý rok,“ burcoval trenér Lubomír Vašina.

Ústí proti ambicióznímu favoritovi promarnilo hned několik šancí. V třetím setu za vyrovnaného stavu 1:1 mělo několik setbolů, maratónskou sadu ale smolně prohrálo poměrem 31:33.

„V koncovce jsou to vždycky nervy. Škoda toho třetího setu, podcenili jsme šanci, kterou jsme měli využít. Za stavu 25:24 jsme měli ten balón složit,“ vyčítal si střídající Matěj Koloušek.

Svěřenci trenéra Vašiny, který postrádal opory Kramara a Kobolku, se nesložili a vynutili si tie-break. A rozhodující zkrácený set začali famózně. Vedli 8:3 a 9:4, jenže pak jakoby se zalekli vítězství. Servírující Janouch dotáhl Lvy na 8:9. Pak šel na servis Smith, který už utkání dopodával a zařídil vítězný obrat na 15:10.

„Byli jsme šťastnější a trochu sebevědomější,“ konstatoval trenér Lvů Tomáš Pomr. Ústí tak na Lvy nevyzrálo ani v jednom ze čtyř letošních střetnutí. „To není podstatné. Je třeba zůstat pokorní a zodpovědní, zároveň věřit ve své síly,“ dodal Pomr.

Čtvrtfinále play-off - 2. zápas:

Ústí nad Labem – Praha 2:3 (25:23, 15:25, 31:33, 25:22, 10:15)

Nejvíce bodů: Bornemann 18, Tibitanzl a Parraguirre po 13, Šmídl 11 – Mihajlovič 22, Smith 20, Patak 17, Špulák 14, Charvát 11. Čas: 130 min.

Stav série: 0:2.



Další termíny:

10. 3. 18.00 Lvi Praha – Ústí

Případně:

13. 3. 17.00 Ústí – Lvi Praha

16. 3. 17.00 Lvi Praha – Ústí

Poznámka: Hraje se na tři vítězství.