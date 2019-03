Coma dominovala od první minuty. Už ve 32. vteřině putoval na trestnou lavici krupský Med a o 24 vteřin později Čaloun poprvé překonal brankáře Bílka přesnou střelou do odkryté klece. Ústecký tým pokračoval v nastoleném tempu, první třetinu ovládl 5:1, druhou 8:2 a ani v závěrečné periodě nezvolnil. Dvacetigólovou metu ale nepokořil, pouze v sedmi hrající Krupka v závěru bránila téměř heroicky.

"Já jsem se moc těšil, že si proti Čalounovi zachytám. Potvrdil svoji extratřídu, výběr místa a střelu má opravdu famózní. Asi dvakrát nebo třikrát se mi podařilo ho vychytat, jednou za mnou pak přišel a říkal mi, že to byl hezký zákrok, takové fair play chování mě potěšilo. I naši kluci hráli férově, myslím, že i pro ně bylo zážitkem si proti Čalounovi zahrát, byť jsme slízili pořádný debakl, stejně jako řada dalších týmů, které s Comou hrají," řekl po utkání František Bílek, brankář Wizards Krupka, který byl u toho, když slavný útočník na podzim 1992 v dresu hokejového Litvínova dosáhl na bájnou metu šesti gólů v jednom utkání. "Bylo to proti Kladnu. Seděl jsem na hlavní tribuně, bylo mi 15. Nikdy na to nezapomenu, stejně jako na to, že jsem si proti Čalounovi, kterému jsem fandil, mohl zahrát," vyznává se gólman žlutočerných.

Další výsledky víkendu: Sharks Neštěmice - Žízeň Trnovany 4:8, Foreads Ústí - HbC Desperados 1:9, Coma Team - Perla Řetenice 11:4, Killers Litoměřice B - Dragons Ústí 7:15, Warriors Chlumec - Orlík Ústí 5:6 SN, Wízards Krupka - Žízeň Trnovany 3:7, Devils Děčín - Sharks Neštěmice 11:2, SK Dubí - HSÚ Ústí 8:0.