Ačkoliv tomu výsledek nenapovídá, oba zápasy s Bižuterií Jablonec byly vyrovnané. „Nedá se úplně říct, že by to bylo snadné. Soupeřky už při rozcvičování hodně bouchaly, tak jsme si řekly, že na ně nastoupíme s podáním. Servis se nám hodně dařil, hůř přijímaly a jejich nejlepší středařka ani nechodila k síti,“ prozradila cestu k vítězství v prvním utkání kapitánka Chabařovic Veronika Výborná.

Druhý zápas byl ještě složitější, jako by domácí za bubnování jabloneckých fanoušků znervózněly. „Přijeli jim rodiny, tatínkové a to je motivovalo. Jablonecké přitvrdily na podání, dvakrát jsme prohrávaly ale musím náš tým pochválit. I bez chybějícího libera jsme to velkou bojovností zvládly,“ popsala Výborná dramatické zvraty v závěru setů.

Chabařovice se tak posunuly na třetí příčku právě před Jablonec, další zápas je čeká až po novém roce.

2. liga žen – skupina B, 17. a 18. kolo:

TJ Slovan Chabařovice – TJ Bižuterie Jablonec 3:0 (19, 20, 14) a 3:0 (23,22,20)

Sestava Chabařovic: Havlíčková, Pánková, Lukšíková, Petrovická, Bláhová, Beerová, Výborná.

Rozhodčí: Petr Stránský