Futsal v regionu zažil v loňské sezóně skvělý rok. Ústecký Rapid doplnil Svarog v nejvyšší soutěži, Boca Juniors Krupka postoupila jako vítěz Divize A do 2. ligy, Morgan Commando Teplice ji, coby vítěz krajského přeboru, nahradil ve třetí nejvyšší soutěži. Jenže v aktuální sezóně se stihlo odehrát jen pár utkání, než zaúřadovala další vlna koronaviru, od října všechny soutěže stojí.

Teplický Svarog, jeden z mála profesionálních týmů v nejvyšší soutěži, měl snahu o restart už na konci listopadu, většina klubů, včetně Rapidu, však mezi profesionály nepatří. Ačkoliv výkonný výbor svazu futsalu na svých zasedáních jedná o obnovení dvou nejvyšších soutěží od ledna, prioritou je ovšem jednoznačně 1. liga.

"Výkonný výbor svazu futsalu ČR bere na vědomí informace předsedů Grémia klubů 1. FUTSAL ligy, resp. předsedkyně Grémia klubů 2. ligy k diskuzi o zajištění dalšího průběhů soutěží s ohledem na vyhlášená opatření. Výbor zdůraznil nutnost maximální snahy o pokračování 1. ligy," stojí v zatím posledním vydaném komuniké ze zasedání z 10. prosince.

"Výbor schválil návrh podání žádosti na NSA o udělení výjimky pro možnost zahájení 1. FUTSAL ligy nejpozději 1.1.2021, pokud vyhlášená opatření neumožní hrát dříve." Právě prvoligovým celkům se bude svaz snažit vyjednat také finanční podporu při pokrytí nákladů na testování. Právě přísná hygienická opatření, která by případnou výjimku doprovázela, budou nejspíše nesplnitelná pro celky z nižších soutěží, které, jakožto amatérské, nemají na testy peníze. Restart zbylých soutěží je tedy nepravděpodobný, tím spíš, že s příchodem jara bude snaha dohrát i fotbalovou sezónu.

Podle zatím neoficiálních informací, které má Deník k dispozici, by měla být restartována pouze nejvyšší soutěž, z níž by nemusel nikdo sestupovat. Nižší soutěže by mohly hrát až po rozvolnění opatření, nebo na venkovních hřištích, což je praxe například v okresních soutěžích. To však od krajského přeboru přes divizi až do 2. a 1. ligy zakazují regule, které stanovují nutnost utkání hraných v halách.