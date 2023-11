Futsalový oddíl Old School Ústí nad Labem uspořádá v sobotu 2. prosince první ročník turnaje pod názvem Old School Futsal Cup. A na prvním místě nebudou medaile a poháry. Celý turnaj má totiž charitativní podtext.

Video nejen o chystaném futsalovém turnaji. | Video: Old School Ústí nad Labem

Hrajeme pro Martínka! To je heslo celého turnaje. Martínek byl 5. listopadu 2021 při cestě z fotbalového tréninku sražen autem. Váha auta na něj tlačila a znemožnila mu několik minut dýchat. Byl v umělém spánku, po nějaké době se probral a začala jeho velmi náročná rekonvalescence. Veškerý výdělek, který bude vybrán se věnuje právě Martínkovi na další léčbu a zkvalitnění života.

Plakátek k prvnímu ročníku Old School Futsal Cupu.Zdroj: Old School Ústí nad LabemFutsalisté Old School zřídili transparentní účet, který je veřejný a kdokoliv pomůže, bude vidět. K 22. listopadu bylo na účtě přes 20 tisíc korun.

Ale zpět k samotnému turnaji. Ten se bude hrát 2. prosince od 8 hodin v ústecké hale UJEP. Startovat bude deset týmů, hlavním tahákem bude tým kolem Antonína Rosy, kde by měli hrát třeba Jan Rajnoch, Kuba Podaný nebo Martin Slavík. Vstup je zdarma, diváci budou moci přispět na Martínka i na samotném turnaji. Chybět nebude občerstvení za lidové ceny.