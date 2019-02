Ústí nad Labem – Futsalisté Combixu Ústí se stali překvapivými, ale zaslouženými vítězi druhého MČR veteránů ve futsalu. Ve finále turnaje, který se odehrál v hale Slunety na Klíši, porazili Alfu Liberec 2:0 a mohli se radovat z cenné trofeje. Třetí skončil obhájce titulu, Veteráni Chrudim.

Hráči Combixu Ústí ovládli MČR veteránů. | Foto: Combix Ústí

„Výhra domácích je překvapivá, ale Combix porazil hlavní aspiranty na titul. V semifinále zdolal Chrudim a ve finále Liberec,“ zdůraznil předseda pořadatelského sboru Jiří Hanzlík.

V základní skupině nejdříve Combix remizoval s Benešovem 2:2, poté porazil Bosonohy 2:0 a nakonec podlehl stejným výsledkem Ostravanům. Do semifinále tak šel z 2. místa a narazil na největšího favorita a obhájce trofeje z Chrudimi.

PENALTOVÉ DRAMA

Toho porazil 2:1 po penaltovém rozstřelu a mohl slavit postup do finále. V něm si pak Combix poradil s Alfou Liberec 2:0. Bronz brala Chrudim po repríze loňského finále, když porazila Ostravu těsně 3:2.

„Turnaj probíhal stejně jako loni v Teplicích. Sportovní úroveň byla velmi slušná. Čtyřicátníci jsou dnes trénovaní lidé a nejsou to žádní kmeti. Chvílemi se to dalo srovnat s divizním nebo druholigovým futsalem,“ chválil účastníky Jiří Hanzlík a pokračoval: „Líbily se mi i výkony brankářů. V turnaji nebylo žádné mužstvo, které by výrazně zaostávalo,“ ocenil předseda organizačního týmu a krajské komise futsalu.

Na závěr nezapomněl ocenit ani smysl hráčů pro fair play. „Jsem strašně rád, že se u těchto starších pánů nikdo nezranil. Pochopitelně nějaké odřeniny, naraženiny nebo koňary tam byly, ale žádná nemocnice, což je pro mě velice důležité.“

Pořadí skupiny A: 1. Veteráni Chrudim, 2. Alfa Liberec, 3.-4. Defect Praha a Hespro Hradec Králové.

Pořadí skupiny B: 1. Mikeska Ostrava, 2. GOLD Combix Ústí, 3. 3P Bosonohy, 4. Arsenal Benešov.



Semifinále: Chrudim – Ústí 1:2 po PK, Ostrava – Liberec 0:3.

O 3. místo: Chrudim – Ostrava 3:2.

Finále: Ústí – Liberec 2:0.



Individuální ceny: Nejlepší hráč: Petr Vladyka (Chrudim). Nejlepší brankář: Michal Fišer (Ústí). Nejlepší střelec: Jaroslav Goj. Nejstarší hráč: Karel Šmíra (oba Ostrava). Nejrychlejší branka: Martin Speierl (Defect Praha). Cena Fair play: Defect Praha.