Okresní přebor a další čtyři třídy přeboru hrálo letos, včetně rezervních týmů některých klubů, opět více než šedesát mančaftů (63). Ačkoliv účast na vyhlášení byla pro zástupce z každého celku povinná, některé týmy se neúčastnily. Předseda Okresního svazu futsalu Ústí nad Labem Jiří Hanzlík během večera zhodnotil uplynulou sezónu, nastínil rozvržení soutěží pro příští ročník a následně ocenil tři nejlepší družstva z každé soutěže. Ceny dostali také nejlepší střelci a celky, které byly v soutěži nejslušnější. Speciální cenou fair play byl oceněn dlouholetý fanoušek celku Tiradores Lukáš Běhounek.

Okresní titul obhájilo družstvo Klimax Baru, které o vzájemné zápasy předčilo Kolbenschmidt. Třetí skončil celek Tiradores, který sice natáhl na přelomu podzimu a jara šňůru deseti zápasů bez porážky (7 výher a 3 remízy), jenže pak prohrál tři ze čtyř utkání a bronz o tři body před čtvrtým Sokolem musel zachraňovat až v poslední možné chvíli proti Morgan Commandu Teplice.

Mimochodem stejně dlouhá série bez prohry se povedla i Kolbenschmidtu na úvod sezóny, kontumační výhru s Rapidem "C" však přidala až na startu jara disciplinární komise. Celkově byl ale okresní přebor velice vyrovnaný, devátý Bar Alex a třetí Tiradores dělilo "jen" devět bodů.

OLD SCHOOL BEZ ZTRÁTY KYTIČKY

Úchvatnou jízdu předvedl ve II. třídě tým Old School, jenž z 22 zápasů neztratil ani bod. Celek složený převážně z legionářů slavného Combixu měl k bodové ztrátě nejblíže hned ve 2. kole, stav 1:3 na hřišti Vikings Libouchec však nakonec dokázal otočit a odvezl si výhru 4:3. V předposledním duelu pak byl blízko k tomu, aby obral absolutního lídra o body Pierburg, padl však 6:7. Všechny další zápasy vyhrál Old School o dvě a více branek, celkem nastřílel 210 branek. Lepší byla v tomto ohledu jen Boca Juniors B ve III. třídě, jejíž áčko se stalo šampionem krajského přeboru, ta ale měla ve své soutěži o dva zápasy víc.

Právě ve III. třídě byla ale situace kolem medailových pozic nejvíce vyrovnaná. Druzí Sheriffs Krupka nasbírali 57 bodů, třetí Březňáci 55, čtvrtý Sambular 54.

Kromě obhajoby Klimaxu v okresním přeboru si obdiv zaslouží také Sampdoria Ústí, která dokázala po loňském titulu ve II. třídě ovládnout letos i I. třídu, stejný počin se povedl již zmiňovanému Old Schoolu, který byl loni šampionem III. třídy a letos kraloval i o soutěž výš.

Nejnižší soutěž letošního ročníku, IV. třídu, ovládlo béčko Forzy Ústí, které tak podpořilo stříbro svého áčka ze II. třídy.

NADVLÁDA MACHA A PODPORA, JEŽ NEMÁ OBDOBY

Za zmínku stojí i střelecký počin Lukáše Macha, jehož Lokomotif sice skončil v okresním přeboru až desátý a béčko ve III. třídě až sedmé, kanonýr fotbalového Chlumce ale dokázal v obou soutěžích opanovat tabulky krále střelců. V okresním přeboru nasázel 59 gólů, za béčko pak dokonce 63, což stačilo na dva nejlepší střelecké zářezy v celém ročníku. Až třetí byl totiž nejlepší střelec II. třídy, Martin Česlák z Old Schoolu, který se trefil třiapadesátkrát. Nejlepším střelcem I. třídy se stal Michal Culek z Italů, čtvrtou třídu ovládl Tomáš Pollach z FC United of Ústí.

"Mach je hráč, který kam přijde, tam vyhraje krále střelců," glosoval neukojitelný apetit chlumeckého fotbalisty Hanzlík. Útočník, který má zkušenosti i z druholigového Rapidu, přidal navíc dalších téměř třicet branek v zimě v okresním poháru za Tiradores, s nimiž dokráčel až do semifinále.

V posledních letech se také uděluje cena fair play za mimořádný počin během sezóny. "Letos se žádná výrazná událost tohoto rázu nestala, proto jsme se rozhodli ocenit Lukáše Běhounka, který už několik let fandí Tiradores. Na okresní úrovni jde o nebývalou podporu, jediného fanouška, který chodí na všechny zápasy svého týmu, na většinu pak s bubnem a vlajkou," smekl předseda disciplinární komise Milan Košťál.

"Byl jsem velice překvapený, protože tohle jsem opravdu nečekal. Ve chvíli, kdy jsem si měl pro cenu jít, mi opravdu ztěžkly nohy," líčil Běhounek. "Jsme rádi, že nejen náš klub ale i široká futsalová veřejnost v Ústí ocenily, co Lukáš pro náš klub dělá. Sluší se připomenout, že v době, kdy jsme hrávali krajský přebor, nás jezdil ve všední dny večer podporovat třeba i do Chomutova, Teplic či Lovosic," poděkoval klub fanouškovi, jenž má zároveň čestnou funkci vedoucího C týmu, na svém Facebookovém profilu.

KONEČNÉ POŘADÍ OKRESNÍCH FUTSALOVÝCH SOUTĚŽÍ ÚSTECKA 2018/2019:



Okresní přebor:

1. Klimax Bar Ústí n. L. 49

2. FC Kolbenschmidt 49

3. FC NY Tiradores Ústí n. L. 39

4. FC Sokol Ústí n. L. 36

5. Oranjes Ústí n. L. 33

6. Rapid Ústí n. L. "C" 31

7. FC Libouchec 31

8. USK Slavie Ústí n. L. 30

9. Bar Alex 30

10. FC Lokomotif Ústí n. L. 24

11. Morgan Commando Teplice 19

12. SC Dragons Ústí n. L. 10



I. třída:

1. Sampdoria MRV Ústí n. L. 53

2. Italové Ústí n. L. 47

3. 1. FC Kostelníci Ústí n. L. 41

4. Svarog Teplice "C" 38

5. Klimax Bar "B" 33

6. KMK Tornádo Ústí n. L. 29

7. Lesná Pes Ústí n. L. 29

8. Samba Ústí 25

9. Rapid Ústí n. L. "D" 25

10. FK Všebořice 21

11. FC NY Tiradores "B" 21

12. Hop Trop Ústí n. L. 19



II. třída:

1. Old School Ústí n. L. 66

2. FT Forza Ústí n. L. 49

3. Vikings Libouchec 48

4. PIERBURG Trmice 38

5. KMK Tornádo "B" 31

6. Hop Trop "B" 26

7. FC Sokol "B" 26

8. FSC Tygříci 24

9. Kozlos Ústí n. L. 23

10. FC Atletico Ústí n. L. 20

11. SOSOSO 16

12. FC Barcelona Ústí n. L. 15



III. třída:

1. Boca Juniors "B" 64

2. SK Sheriffs Krupka 57

3. Březňáci Ústí n. L. 55

4. FK Sambular Ústí n. L. 54

5. Old School "B" 44

6. FC Incredibles 35

7. FC Lokomotif "B" 32

8. K Hornets 30

9. FK Jamajka 29

10. FSC Tygříci "B" 20

11. Rio Ústí n. L. 19

12. FK Albion Ústí 16

13. FK Rakeťáci 2



IV. třída:

1. FT Forza "B" 58

2. FC United of Ústí n. L. 46

3. Real Aussig 42

4. SK Sherrifs Krupka "B" 36

5. Chmelaři Ústí n. L. 32

6. FC NY Tiradores "C" 32

7. Kámoši Ústí 29

8. Sambular "B" 27

9. Patriots Ústí n. L. 24

10. FC Atletico "B" 19

11. VĚTRUŠE 18

12. FC Gamers Teplice 14

13. Ares Klíše 13

14. 1.FC Velbloudi 4