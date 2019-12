Druholigový Rapid Ústí nad Labem vyhrál ve šlágru o čelo tabulky na palubovce Kladna 6:2 a po polovině soutěže má do nejvyšší soutěže nejblíž.

Rapid nastoupil v nejsilnější možné sestavě, ve které nechyběli například exligoví Lukáš Krok a Radek Hrdý, Brazilec Guilherme přezdívaný Sorocaba, jenž zaknihoval hattrick, či reprezentační rekordman Martin Dlouhý. I tak ale začalo lépe Kladno, které v první půli dvakrát vedlo, když se trefil mimo jiné i bývalý hráč Rapidu Petr Šnídl. Ústečtí ale po změně stran zápas otočili a s jedinou porážkou tak vedou západní část 2. ligy.

„Vítězství bylo zasloužené, těší nás o to víc, že je to nad největším soupeřem v boji o postup do nejvyšší soutěže. Stále nás ale čeká ještě polovina sezóny,“ zhodnotil důležité tři body předseda klubu Matěj Čapek.

Futsal, 2. liga, 10. kolo:

Kladno – Rapid Ústí 2:6 (2:1)

Branky a nahrávky: 3. Caizl (Stejskal), 14. Šnídl (Čurda) – 4. Výborný (Hrdý), 23. Guilherme (Výborný), 26. Guilherme (Jelínek), 31. Guilherme (Hrdý), 39. Krok, 39. Vobořil (Guilherme).

Rozhodčí: Melničuk, Chládek. ŽK: 2:5. Diváci: 116.

Ústí: Votava (Mrázek) – Hrdý, Dlouhý „C“, Klier, Guilherme, Jelínek, Čapek, Výborný, Macháček, Krok, Gajdoš, Vobořil