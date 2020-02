Futsalisté Rapidu neodstartovali do náročného závěru 2. ligy nejlépe a hned v úvodním pokusu ztratili dva body na palubovce Jeriga Plzeň po remíze 3:3. Juniorská kategorie U17 navíc nezvládla Final Four o titul mistra republiky a prohrála oba zápasy.

Závěr druhé nejvyšší soutěže má ústecký Rapid nesmírně náročný. V posledních čtyřech kolech vyzve čtyři soupeře z elitní pětky, hned u toho prvního, Jeriga Plzeň, ale začal ztrátou po remíze 3:3.

Už to vypadalo, že Ústečtí první schod zvládnou, po gólech Dlouhého, Kroka a Hrdého vedli 3:1, domácí udeřili jen z desetimetrového kopu. Navíc neproměnili dvě penalty, přesto Lenk nakonec snížil na 2:3. V posledních sekundách zahodil stroprocentní gólovku před prázdnou brankou Kristl a zdálo se, že je hotovo. Jenže nebylo, pouhých osm desetin vteřiny před koncem dotlačil míč do sítě Vitouš a Rapid se musel spokojit jen s bodem.

„Oběma týmům chybělo několik hráčů. Po většinu zápasu jsme měli navrch, ale domácím skvěle zachytal brankář Klečka,“ hodnotil hrající předseda klubu Matěj Čapek. „I domácí samozřejmě měli své šance, ale vzhledem k průběhu zápasu jsme měli utkání zvládnout za tři body,“ dodal.

Proti Rapidu nařídili sudí nejen desetimetrový kop, ale i dvě penalty, na to se ale Čapek vymlouvat nechtěl. „Nerad bych komentoval výkon sudích, stejná dvojice nás ale pískala na Kladně, kde předvedla podobný výkon jako dnes,“ ohlédl se za výhrou a palubovce druhého aspiranta na postup, jenž nyní se zápasem k dobru ztrácí šest bodů. „Tři penalty proti nám, to asi hovoří za vše. Přesto si za ztrátu gólem v poslední vteřině můžeme sami,“ pokrčil rameny.

Přesto má Rapid vše ve svých rukách, k dobru má, i v případě úspěchu Kladna v dohrávce, tříbodový náskok a navíc výhru 6:2 na palubovce Středočechů v zádech. „Přejeme si hlavně, aby se o vítězi druhé ligy rozhodlo na hřišti,“ podotkl předseda ústeckého celku.

JUNIORKA ČTVRTÁ

Svůj den neměla ani juniorka do 17 let, kterou čekalo Final Four v Chomutově. V semifinále však podlehla Liberci vysoko 0:6, v souboji o bronz padla těsně 2:3 s Vysokým Mýtem.

„Výsledkově a hlavně herně se nám Final Four nepovedla,“ hodnotil stručně Čapek, jenž je zároveň trenérem juniorky. „Na zápase s Libercem se těžko hledají pozitiva, soupeř byl lepší ve všech ohledech. Mrzí mě, že jsme inkasovali několik gólů po situacích, na které jsme se připravovali. I proti Mýtu měl náš výkon k ideálu daleko.“

V táboře Rapidu tak zavládlo zklamání, přesto jde ve druhé sezóně v nejvyšší soutěži o velký úspěch. „S odstupem času si hráči uvědomí, jak velkého úspěchu pro sebe i klub dosáhli. Dokázali jsme skončit před mnohem známějšími a déle fungujícími kluby jako jsou Sparta, Slavia či Chrudim, což ukazuje, že jsme v práci s mládeží na velice dobré cestě,“ mírnil Čapek zklamání.

FUTSAL:

2. liga – západ, 18. kolo:

Jerigo Plzeň – Rapid Ústí n. L. 3:3 (1:2)

Branky a nahrávky: 18. Šebek (10 m kop), 28. Lenk (Palka), 40. Vitouš (Malý) – 7. Dlouhý (Vobořil), 15. Krok (Čapek), 28. Hrdý (Sloup)

Rozhodčí: Chládek – Melničuk. ŽK: 2:3. Diváci: 78.

Rapid Ústí: Votava (Džudža) – Sloup, Dlouhý (C), Vobořil, Čapek, Klier, Hrdý, Výborný, Krok.



I. juniorská liga U17, Final Four:

Semifinále: FT ZS Liberec – Rapid Ústí 6:0 (3:0)

Branky a nahrávky: 3. Knobloch, 9. Knobloch (Janouš), 20. Janouš (Knobloch), 22. Křeš, 26. Kašpar (Janouš), 35. Ježek (Vik).

Rozhodčí: Lasch – Vlašič. Diváci: 90.

O 3. místo:

Najzbach Vysoké Mýto – Rapid Ústí 3:2 (3:2)

Branky Rapidu: vlastní, Ja. Zápotocký (Hajaš)

Rozhodčí: Vlašič – Lasch. Diváci: 100.



Rapid Ústí: Džudža – Hajaš, Dvořák, Koňa, Tamáš, Ja. Zápotocký, Ji. Zápotocký, Maxa, Baláž



Konečné pořadí: 1. Liberec, 2. Chomutov, 3. V. Mýto, 4. Ústí n. L.