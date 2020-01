Diváci mohli shlédnout řadu slavných fotbalových osobností. Kromě Jiřího Jarošíka nastoupili za Atlantic například Miroslav Rada, Petr Fousek, Pavel Džuban či Jan Martykán. V dresu Teplic se zase představili Zdeněk a Radek Divecký, Aleš Pikl, Vlastimil Stožický, Miroslav Kočí nebo teplická ikona Pavel Verbíř.

„Přes deset let se vídáme na vánočním turnaji v Ústí, tam jsme se domluvili, že se zúčastníme i Veteran cupu. K účasti na těchto akcích nás láká, že se opět po roce shledáme, zahrajeme si, shodíme nějaké to kilo a pobavíme se,“ prozradil Rada, jak se mu povedlo přivést do týmu vítězů tolik známých jmen. „Děkuji Mírovi za pozvání na tento turnaj. Věřím, že jsme se nezúčastnili naposledy, mně i spoluhráčům se zde moc líbilo,“ řekl po turnaji před nastoupenými týmy během slavnostního vyhlášení Jiří Jarošík.

Atlantic zdolal ve finále Spartu Chomutov, třetí skončil ústecký KMF Úder. Na děleném čtvrtém až osmém místě pak skončily FK Teplice, Akademická obec UJEP, BeFeLeMe, OFS Litoměřice pětatřicátníci a Nekopla.

„Letošní ročník považuji za nejpovedenější. Sešla se osmička týmů složená jak z bývalých ligových hráčů fotbalu či futsalu, tak amatérů, pro které byl zážitek zahrát si proti bývalým reprezentantům,“ řekl hlavní organizátor turnaje Jan Kresta.

„Fotbal a futsal mě vždy bavily, proto jsem rád přijal nabídku se turnaje zúčastnit. Jako výborné zpestření vnímám možnost zahrát si proti pánům Jarošíkovi, Verbířovi, Gedeonovi a jiným. To je pro nás amatéry splněným snem,“ potvrdil jeho slova Pavel Doulík z týmu UJEP.

„Veteran futsal cup hodláme uspořádat i na počátku ledna 2021 a rádi bychom pozvali futsalové či hokejové legendy i amatérské hráče všech úrovní. Informace k přihlášení budou na webu turnaje,“ předeslal Kresta plány pro příští rok.