Proč jste se loni po několikaleté pauze vůbec rozhodli přihlásit ženy do 2. ligy?

Já jsem dřív trénoval mladší kategorie a řešili jsme, že končily v U17 a přešly do U19. Jeden víkend by ovšem měly hrací a druhý volný. Chtěli jsme jim dát možnost, aby hrály dál, neseděly, nestrádaly, nehledaly možnosti jinde. Na rovinu říkám, že jsem nevěděl, co od toho úplně očekávat. Oslovily jsme starší holky, které tu hrály dřív i nejvyšší soutěž, a jimž jsme chtěli ukázat, že na tuhle soutěž ještě mají. Z druhé strany tam byly zmíněné juniorky.

Jak náročné bylo poskládat tým, skloubit prakticky dvě různé generace?

Nebylo to úplně jednoduché, z jedné strany byly ročníky 1984, z druhé 2004. Bylo důležité, aby se holky pochopily, ale nakonec se nám to povedlo.

Loni jste skončili na skvělém čtvrtém místě, jak ho hodnotíte?

Před sezónou jsme do toho šli s tím, že takový úspěch by byl opravdu zlatý. Ovšem poté, jak dobře jsme do toho vstoupili, kdy jsme doma poráželi silné týmy a vozili body i zvenku, jsme pochopitelně mysleli trochu výš. Je škoda, že jsme pod sebe nedostali alespoň jeden tým ze Strakonic, pak jsme se mohli vyhnout vítězovi základní části, Mladá Boleslav byla úplně někde jinde. V součtu jsem ale spokojený, holky jsem pochválil.

A za odměnu jste s nimi dodržel partu i na dokošné a šel do růžové, že?

(smích) S tím přišly holky, které do skupiny napsaly, že rozlučka bude v růžové. Nejdřív jsem se ptal, jestli jako vážně? Bylo pro ně tajemství, v čem vlastně dorazím, ale myslím, že je dobré v tomhle tým podpořit. Když hráčům jako trenér nejdete naproti, pak ta spolupráce nemůže fungovat. Takže pink bylo pink a myslím, že i holky to přes počáteční údiv ocenily.

Jaké ambice máte letos?

Bude to trochu jiné, tým nám relativně omládl, čímž došlo ale také k redukci v počtu hráček. Před sezónou jsem říkal, že to možná nebude na tu TOP 4, ale do elitní osmičky se určitě dostat chceme a pak uvidíme, jestli dokážeme v play-off někoho potrápit.

Ženský basket se v Ústí hraje na Doběticích, na Klíši se ale dostavuje nová hala. Jste pro přesun, až bude hotová?

Já osobně preferuji Dobětice, protože když se tam kdokoliv přijde podívat a vidí, jak nám to tam padá prakticky odkudkoliv, tak pochopí, že doma je zkrátka doma. Ta hala má odpovídající velikost a parametry, je tam i místo pro diváky, je to podle mě jedna z těch dalších lepších hal, které tu pak jsou, koneckonců se tam kdysi hrála i nejvyšší ženská soutěž, když tu kdysi byla. Já bych ji tedy nerad opouštěl.

Málokdo možná ví, že se tu vůbec nějaký ženský basketbal hraje. Máte představu, kolik zhruba chodí diváků?

Mě strašně překvapilo, že když se tu hrála v květnu baráž o extraligu juniorek, kterou Sluneta pořádala, tak hala na Doběticích byla úplně plná. A rozhodně to nebylo jen o rodinných příslušnících. Samozřejmě 2. liga je o něco níž, ale přesto lidé chodili a měli zájem. Určitě tomu pomohly i naše loňské výsledky, diváky to zkrátka zajímalo.

Melánie Štréblová, rozehrávačka ústeckých basketbalistek a trenérka mládeže Slunety.Zdroj: archiv M. Štréblové

Mezi výrazné osobnosti Gabrielova výběru patří také osmnáctiletá Melánie Štréblová. „S basketbalem jsem začala vlastně už ve školce. Je to sport, který mě chytil, a už jsem u něj zůstala. Žádný jiný jsem ani nezkoušela,“ prozradila rozehrávačka, která řídila například demolici Slaného 35 body.



Basketbal navíc sama trénujete, u mládeže předáváte zkušenosti žačkám. Co vás k tomu vedlo?

Získala jsem možnost stát se asistentkou trenéra u mládeže, ten později skončil, naopak já jsem zjistila, že jsem se v tom našla. Baví mě předávat své zkušenosti a věci, které umím.



Hrajete extraligu juniorek a zároveň 2. ligu žen. Kde je to těžší?

Určitě v juniorkách, protože hrajeme nejvyšší soutěž, je to tam o něco tvrdší, navíc holky mají i dost zkušeností. Ve 2. lize, kde jsou i starší hráčky, jsou ty zkušenosti také, ale je to takové odlehčenější.



Jaké to je v porovnání s mužským basketbalem? Je to stejně tvrdé?

To určitě ne, nedá se to vůbec srovnat. Holky jsou v tomhle jiné, my si spíš nadáváme (smích). Ale ta tvrdost se určitě nedá srovnat. Když jsme hráli pár přáteláků proti klukům, tak to bylo na úplně jiné úrovni.



V Ústí prý máte výbornou partu, trenér s vámi dokonce na posezónní rozlučce sdílel růžový styl. Měnila byste?

Máte pravdu, parta je tu výborná a rozhodně bych neměnila.



Ani kdyby přišla nějaká lepší nabídka?

Ta už přišla a stejně jsem nešla. Jedna byla z Trutnova, další pak ze Slovanky, ale to už jsou zhruba dva roky. V mém rozhodnutí hrály roli ale i poměrně velká vzdálenost, neboť v té době jsem nastoupila na střední školu, a následně také pandemie koronaviru. Pak už žádné další nabídky nepřišly.



Jaké jsou tedy vaše basketbalové ambice?

Dřív to byla reprezentace, jako má hodně sportovců, ale čím jsem starší, tím jsem skromnější (smích). Teď mám možnost se předvést v té extralize, ale 2. liga žen tolik na očích není.