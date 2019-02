Ústí n. L. - Ústečtí basketbalisté po 16 letech dobyli v derby děčínskou tvrz. Stalo se tak pod vedením trenéra Antonína Pištěckého.

Basketbalové derby mezi Děčínem a Ústím nad Labem.

Basketbalisté ústecké Slunety dobyli po 16 letech palubovku Děčína. V roli kouče je k tomu dovedl trenér Antonín Pištěcký, jehož v basketbalovém studiu u živého přenosu na TVcom.cz chválila i basketbalová ikona Michal Ježdík. „Pištěcký je trenér, ve kterém vidím budoucnost. On ten basketbal vidí a umí ho komunikovat svým hráčům i v angličtině,“ zazněla v přenosu pochvala. „Je to spíše milník pro klub, než moje vítězství. Já to beru pořád jen jako výhru za dva body,“ pravil po utkání skromně šťastný, ale vyčerpaný strůjce historického úspěchu Slunety.

Když Ústí naposledy vyhrálo v Děčíně, začínal jste v lize jako 18 letý kluk, první minuty sbíral také Pavel Houška, Tomáš Hrubý hrál za Děčín a pak získal titul s Opavou. Je to 16 let, vzpomenete si ještě na ten duel?

Popravdě řečeno ten zápas si vůbec nevybavuji. Trenér Děčína Pavel Budínský po zápase říkal, že má před očima jednu fotku, kde skáču na Dominika Feštra, kterého držím kolem ramen, ale mně se nic takového nevybavuje. Spíš si vzpomínám na celou tu sezónu, kdy jsme začínali s Pavlem Houškou v áčku. Pro nás to tehdy bylo neuvěřitelné, já dostal v šatně místo vedle Pavla Zajíce, což byl skvělý rozehrávač reprezentační úrovně a ústecká ikona. K tomu tam byli hráči jako Dominik Feštr, další ikona, nejlepší střelec ligy Hrabovský, skvělý obránce Janda. Výborná parta hráčů i lidí.

Jak vysoko ve své trenérské kariéře řadíte toto vítězství?

Takhle bych to hodnotit nechtěl (úsměv). Myslím, že je to daleko větší vítězství pro klub, pro nějž to může být jakýsi milník. Já to pořád beru jako výhru za dva body.

Máte dost vykřičený hlas, jak náročný je takový zápas pro trenéra?

Abych pravdu řekl, po zápase jsem se cítil, jako kdybych sám utkání odehrál. O to větší respekt mám k hráčům, kteří tam museli nechat opravdu všechno. Pochvalu si zaslouží také fanoušci, atmosféra byla prostě neuvěřitelná, ohlušující a musím říct, že při time-outu jsem měl co dělat, abych obeřval hráče v klubku kolem sebe. Když se hrálo, na palubovce moje pokyny nebyly slyšet takřka vůbec. To prostě přeřvat nešlo.

Prožili jste si v podstatě čtyři infarkové závěry (4. čtvrtina a tři prodloužení), jak vám v tu chvíli bylo?

Oba celky mohly rozhodnout už dřív v průběhu zápasu. V závěru řádné hrací doby jsme prohrávali o bod a Justin Martin házel dva trestné hody. Věřil jsem, že promění oba a vyhrajeme, bohužel dal jen jeden. Děčín měl díky tomu za nerozhodného stavu poslední útok, nám se ale povedlo ho ubránit.

Pak jste ale měli dvakrát poslední akci za nerozhodného stavu vy…

To je pravda, bohužel ani nám se nepodařilo skórovat. V posledním prodloužení jsme pak museli znovu bránit poslední akci Děčína, který mohl trojkou vyrovnat.

Mohly vám proti Děčínu, který je znám agresivní obranou, pomoct zkušenosti z pohárového zápasu Alpe Adria Cupu se Škrljevem?

Myslím si, že ano. Obecně nám tyhle zápasy na mezinárodní úrovni pomáhají v mnoha ohledech. Měli jsme velký problém se soupeřovým tlakem na míč, po zápase jsem k tomu ale hráčům řekl své, takže je možné, že to určitou roli sehrálo.

Ve středu se hraje v Děčíně znovu, co se dá za tak krátkou dobu vůbec změnit, abyste překvapili soupeře?

Podle mě vůbec nic. Oba týmy hrály opravdu na krev a myslím, že je důležité především kvalitně zregenerovat. Z mého pohledu bude druhý duel hlavně o hlavách hráčů, protože Děčín nám bude chtít tuhle porážku vrátit, naopak my víme, že teď už dokážeme vyhrát i u nich.

Děčín jste porazili podruhé v této sezóně, vnímáte, že v Ústí se z basketbalu stává pojem a možná tak trochu i sport číslo jedna?

To nevím, čím se tato statistika měří (úsměv). Ale možná to tak je díky návštěvnosti a dalším okolnostem, třeba kvůli tomu, v jaké situaci se nacházejí některé jiné sporty. Mě ale především těší, že se zúročuje těch deset let práce, která se tu začala pod panem Bínou, a že ústecký basket stoupá nahoru. Pevně věřím, že v tom budeme i nadále pokračovat.