Glosa Františka Bílka: Nedávejme si v boji s covidem vlastní góly!

Je léto, čas her i odpočinku. Jako by i covid tak trošku odpočíval, teplo nemá rád. Na podzim ale může znovu ožít, tím spíš, když má prostor mutovat. To my sami mu dáváme šanci nás znovu postavit do ofsajdu.

I pro mladé lidi je očkování důležité. | Foto: Denik/Zbyněk Pecák

Ten scénář už dobře známe – zavřené školy, zavřená sportoviště, děti u tabletů, dospělí v depresi. Ale můžeme tomu zamezit, když si přestaneme dávat vlastní góly. Co mám na mysli? Nedodržování doporučovaných hygienických návyků a především pak iracionální pohled na vakcinaci. Všechny lékařské kapacity (na mysli mám ty skutečné, nikoli mimo obor) se shodují, že právě očkování je jediná cesta, jak se vrátit do normálu a covidu nedat další šanci. Pochopily to i sportovní kluby, které své členy posílají na očkování. Některé tyto akce provádí v tichosti, jiné o nich dávají vědět. Například FK Teplice informaci o proočkování týmu zveřejnil. Pro fanoušky parádní příklad! Zvlášť pro ty, kteří paří k mladé generaci. Právě ta se do očkování zapojuje nejméně, čímž ostatním může zkomplikovat jejich touhu zase sportovat a žít bez omezení. Na prvním místě by ale mělo být především zdraví, vždyť samotný covid a i následný postcovidový syndrom už potrápil nejednoho (na první pohled neohroženého a nezdolného) mladého sportovce.