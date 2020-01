„Je to pro nás prestiž,“ říká generální manažer pořadatelského klubu Tomáš Hrubý v rozhovoru pro Deník.

Už potřetí za posledních pět sezon se ASG uskuteční u vás v Ústí. Čím jste si takovou důvěru zasloužili?

Je to jednoduché (úsměv). Je tu obrovský zájem diváků, kteří umí vytvořit skvělou atmosféru. V předchozích ročnících bylo vždycky vyprodáno, i teď už máme skoro plno, a to je teprve středa. A hráči to tu mají rádi.

Je to pro vás čest hostit hvězdnou show?

Bereme to jako prestiž. Jsme rádi, že takovou akci můžeme pořádat a doufám, že to není naposledy. Minulé dva ročníky byly velice podařené. Byli tu Dara Rolin, Rytmus a teď dorazí Majk Spirit. To jsou jména a styl hudby, který k basketu patří. Je to nejen výjimečná sportovní, ale i společensko-kulturní událost. Diváci se budou zase dobře bavit.

Co všechno z pohledu klubu obnáší pořádání All Star Game?

Valná většina All Star Game je v režii federace, která se tomu hodně věnuje. Ale i klub se podílí na organizaci akce a podává pomocnou ruku. Výrazně nám pomáhají kraj a město, protože je to prezentace na vysoké úrovni. Za to bychom jim chtěli poděkovat.

Na co byste letos basketbalové fanoušky nalákal?

Na jména jako Bohačík, Palyza, Šiřina nebo Peterka. To jsou kluci, kteří vybojovali šesté místo na mistrovství světa v Číně a lidi je teď můžou vidět naživo. Celá akce bude mít bohatý doprovodný program. Bude jiná palubovka, jiné koše. Celá hala bude vypadat úplně jinak. Fanoušci ji ani nepoznají.

Zápas okoření ústecko-děčínský duel trenérů Pištěckého a Grepla…

To bude pikantní. Jsme rádi, že Tonda Pištěcký bude na střídačce. Děčín vnímáme jako zdravého rivala. Každé derby je svátek pro celou ligu. Zápasy jsou napínavé až do poslední chvíle a vždycky je na co se to těšit.

All Star Game NBL:

2019/20 Ústí n. L.

2018/19 Praha

2017/18 Ústí n. L.

2016/17 Děčín

2015/16 Ústí n. L.

2014/15 Praha

2013/14 Pardubice