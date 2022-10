„Jsem rád, že jsme konečně byli ve skoro kompletní sestavě. Kluci se vrátili po nemocích a dovolených a povedlo se nám navázat na výkon z Kert Parku Praha, kde jsme hráli zodpovědně dozadu a nebyli vylučovaní. To byl podle mě základ k úspěchu,“ hodnotil autor jediných branek utkání.

„Důležité bylo ubráněné dvojnásobné oslabení ve druhé třetině,“ vypíchl moment, kdy Elba přestála téměř minutu a půl ve třech hráčích proti pěti.

Krátce po startu závěrečné periody pak udeřil Soukup poprvé, čtyři minuty před koncem dodal domácím klid zdvojnásobením náskoku, pojistka přišla tři vteřiny před koncem do prázdné branky, kdy Východočeši riskovali bez brankáře ve vylepšené přesilové hře.

„Před třetí třetinou jsme si v šatně něco řekli, na hřišti jsme to pak dokázalo plnit. To nám přineslo tři body, za které jsme rádi. Doufám, že to přeneseme i do dalších zápasů a získáme klid na hokejky,“ dodal Soukup.

Elba tak srovnala svou bilanci na dvě výhry a dvě porážky a v tabulce se posunula na čtvrtou příčku. Další duel ji čeká v sobotu v Hostivaři.

Hokejbal, extraliga:

Elba DDM Ústí nad Labem – Pardubice 3:0 (0:0, 0:0, 3:0)Branky a nahrávky: 34. Soukup (Krajíček), 42. Soukup (Grus), 45. Soukup (Červinka)

Elba DDM Ústí nad Labem: Řehoř (Rechtorík) – Grus, Kohout, Kučera, Michajličenko, Poláček, Smolík, Švanda, Tomšík – Červinka (A), Haas, Jelen, Kapusta, Koval, Krajíček, Macek, Škurla, Soukup (C), Stupka (A), Tomáš, Zicho.