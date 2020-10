„Pochvala patří celému týmu za bojovný výkon. Na konečném stavu se podílely všechny hráčky v čele s Pavlínou Švajcrovou a Kájou Pejškovou,“ hodnotila spokojená trenérka Jana Bázlerová. „V první půli jsme se hodně přetahovaly o vedení, nakonec jsme ji vyhrály jen o dvě branky. Po obrátce jsme ale pokračovaly v našem výkonu, což nakonec vedlo k přesvědčivé výhře,“ přidala svůj pohled také Pavlína Švajcrová, jež je zatím se 43 brankami nejlepší střelkyní celé soutěže.

„Víme, že tabulka i další statistiky jsou kvůli odloženým zápasům zkreslené, ale samozřejmě se na to kouká moc hezky,“ usmála se zkušená hráčka, ačkoliv Spartak má o zápas či dva více než ostatní celky. „Zůstáváme nohama na zemi, nicméně chtěly bychom hrát v horních patrech tabulky, kam si myslíme, že patříme,“ dodala. Ústí se po dvou bídných sezónách konečně zvedlo. „Řekla bych, že konečně sklízíme ovoce z něčeho, co se tu začalo budovat před dvěma lety, kdy jsme navázaly jakousi spolupráci s Mostem. Některá děvčata, která se tam nedostala do áčka, dostala příležitost si zahrát u nás, a dost tuto šanci využilo. Stejně tak holky z Lovosic, které tu třeba hrály v dorostu a teď se vrátily, protože tam není ženský tým. Máme teď daleko širší kádr, díky kterému můžeme hrát rychlou hru dopředu a to se nám vyplácí. Tímto způsobem už chceme hrát několikátou sezónu, ale chvilku trvalo, než si na sebe všechny zvykneme a ta spolupráce začne fungovat. Teď si to konečně všechno sedlo a daří se nám," uzavřela Švajcrová.

První výhru si ve 4. kole připsali také házenkáři Chemičky, kteří doma zdolaly Louny 35:27.

Házená, 2. liga:

Ženy:

Háje Praha A – Spartak Ústí 29:41 (15:17).

Rozhodčí: Hájek, Nelhýbelová. Vyloučení: 2:5. ŽK: 2:3. Branky ze 7 m hodů: 4:2.

Ústí: Švajcrová 9/1, Pejšková 7, Hoppová a Holečková N. 5, Vílová 4/1, Šumová 4, Biňovcová, Holečková T. a Jelínková 2, Macháčková 1, Hromádková



Muži:

Chemička Ústí – Louny 35:27 (15:14).

Rozhodčí: Janíček, Novotný. Vyloučení: 4:5. ŽK: 2:2. Branky ze 7 m hodů: 4:4.

Ústí: Vrběcký a Konárik 8/1, Jelínek 7/2, Musil 5, Pihera 4, Hladík 2, Velek To. 1, Velek Ta., Velek M. 0, Biskup