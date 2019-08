Podle prognóz kouče Pištěckého šlo o rychlý, fyzicky náročný basketbal, v němž převládala kondiční část nad tou basketbalovou. "Do zápasu jsme šli asi po dvou nebo třech basketbalových tréninkách, stále je to pro nás hrubá příprava, prostě jsme si kondiční část zpestřili zápasem," potvrdil i po zápase lodivod Slunety. "S nasazením hráčů jsem spokojen," tvrdil i po utkání, ačkolikrát musel na své svěřence několikrát zvýšit hlas, když po nich žádal větší důraz v obraně.

O agresivitě německého soupeře svědčí fakt, že hned tři hráči se mu stihli vyfaulovat, zatímco na domácí straně byly tři fauly maximem. Oba celky se ale dohodly, že po pátém faulu hráč může pokračovat ve hře, ze soupeřova celku tak dohráli všichni. "Z mé strany zápas splnil to, co jsem chtěl a očekávat. Překvapilo mě, jak dobře jsme se s tím vyrovnali, protože Drážďany přijeli kompletní," pochvaloval si kouč, jemuž stále chybí dvojice Američanů, která přiletí na začátku září.

Ústí dominovalo prakticky celý zápas, téměř 35 minut strávilo ve vedení. Po třetí čtvrtině vedlo o 15 bodů, soupeř měl však skvělý nástup do poslední desetiminutovky a dotáhl se na sedm bodů. Pištěckého time-out i ostřejší slova však zabraly a Sluneta si bezpečně pohlídala šestnáctibodové vítězství.

"Minutáž byla rozdělena mezi všechny hráče, což je druhé pozitivum dnešního zápasu," hodnotil dále Pištěcký, jenž mohl dát v závěru příležitost i 19 letému Bárovi. Nejvíce bodů nasázela nadějná kometa, která v létě přestoupila z Liberce, Johan Haiblík. Dvacetiletý střelec si připsal 19 bodů, k nimž přidal šest doskoků. Celkově Sluneta nasadila čtyři hráče do dvaceti let plus jednoho dvaadvacetiletého. Na začátek přípravy tedy slušný výkon.

Basketbal, příprava 2019:

Sluneta Ústí nad Labem - Dresden 87:71 (23:22, 49:40, 70:55)

Sluneta: Haiblík 19, Pecka 13, Bažant 12, Karlovský 10, Fait 9, Šotnar, David, Maděra a Houška po 6, Bár

Trojky: 34/10 - 23/8. TH: 31/19 - 21-15. Doskoky: 47:42.