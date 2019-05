Kanadský Halifax bude navždy zapsán zlatým písmem v kronice českého florbalu. Juniorský tým České republiky zde totiž v noci na pondělí 13. května získal premiérové zlaté medaile, z nichž dvě míří i do Ústí.

V kádru mistrů světa je totiž také ústecký talent Dominik Beneš, v roli jednoho z asistentů trenéra figuroval hlavní kouč mužů Florbal Ústí Marek Vojta.

„Dali jsme si cíl vyhrát každý zápas, to nás nakonec dovedlo k vítězství,“ líčil Beneš cestu turnajem, během níž Češi skutečně nepoznali hořkost porážky. Postupně zametli 5:1 se Švédy, 12:2 s Dány, 7:3 se Slováky, 9:4 se Švýcary, ve finále pak vyprovodili opět Švédsko 8:2.

„Je to splněný dětský sen,“ pokračoval talentovaný ústecký mladík, jenž ale celou klubovou sezónu promarodil. Přesto ho trenéři vzali s sebou a Beneš se jim odvděčil gólem a dvěma asistencemi. „Drželi jsme se pokynů trenérů, měli jsme skvělou obranu a smrtící brejky,“ popsal hlavní klíč ke zlatému úspěchu.

O jak obrovský úspěch jde naznačil i Marek Vojta. „Pro mě je to splněný sen. Nikdy v historii nevyhrála šampionát v jakékoliv kategorii jiná země, než Švédsko nebo Finsko. A 27 let se ve florbalové komunitě nepředpokládalo, že to bude jinak.“

Noční směny

Vojta potvrdil, že k úspěchu vedla především kvalitní obrana, mnohdy si ale nejen hráči, ale i trenéři museli projít opravdovým očistcem. „Švédové měli nejlepší hráče za posledních deset let, takže jsme si v obraně museli často projít sportovním peklem. Věděli jsme ale, co dělat, jak soupeře přechytračit a hráči zvládli předvádět dospělý a taktický výkon, což byl rozdíl mezi námi a soupeři.“

Ústecký kouč zároveň nastínil, jak obrovské úsilí věnoval zlatým medailím také trenérský štáb. „Titul mistrů světa nebyla náhoda. Všichni hráči i trenéři tomu dali maximum, vyplatily se noční a ranní hodiny příprav, abychom každý z trenérů byli perfektně připraveni na naší oblast hry, za kterou jsme zodpovídali,“ vylíčil.

Povedlo se a malá země v srdci Evropy tak, i díky Dominiku Benešovi a Marku Vojtovi, znovu překvapila celý sportovní svět.