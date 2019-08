Regionální Deník přináší další díl projektu krajské organizace České unie sportu v Ústeckém kraji. Ve spolupráci s Deníkem každý měsíc vyhlašuje nejlepší sportovkyni či sportovce Ústeckého kraje. Cílem je prohloubit provázanost sportu a jednotlivých měst.

Nyní přinášíme nominaci ze sedmi okresů kraje za měsíc červenec. Hlasovat mohou i čtenáři - pouze prostřednictvím webu, a to nejpozději do 7. srpna do pravého poledne.

Kromě čtenářských hlasů rozhodnou o vítězi sportovní redaktoři Deníku, zástupci okresních sdružení České unie sportu, která anketu pořádá, dále předseda a místopředseda Sportovní komise a starostové a primátoři měst.

Nominovaní za červenec:

Adéla Házová, Kateřina Zárubová (rychlostní kanoistika, TJ Kajak Děčín)

Reprezentantky děčínské kanoistiky se zaskvěly na ME juniorů, které se konalo v Račičích. Děčínské dívky společně s Gabrielou Hermély a Barborou Betlachovou byly členkami úspěšného čtyřkajaku na olympijské distanci, kdy do cíle dojely na třetím místě a získaly bronzové medaile.

Softbalistky Beavers Chomutov (softbal)

Chomutovské softbalistky si začátkem července zahrály na mezinárodním turnaji v italském Castions delle Mura, kde se jim povedlo probojovat až do finále, kde je čekal národní tým Itálie do šestnácti let. Po dramatu Chomutovanky nakonec prohrály 3:4 a braly skvělé stříbrné medaile.

Zdeněk Sazečka (Požární sport, SDH Vědomice)

Teprve 15letý sportovec se zúčastnil za Ústecký kraj se svým domovským sborem SDH Vědomice mistrovství České republiky v požárním sportu a v doplňkové disciplíně běhu na 60 m s překážkami vyhrál kategorii starší žáci. V krajské soutěži, seriálu Stimax cup, se pravidelně umisťuje na předních příčkách.

Jan Marek (tenis, TK Louny)

Dvaatřicetiletý tenista Jan Marek vyhrál v Lounech tradiční celostátní turnaj mužů kategorie B O pohár města. Opora domácího druholigového týmu přehrála ve finále dvouhry turnajovou trojku Richarda Pavlůva ze středočeské Houštky - Stará Boleslav přesvědčivě 6:3, 6:3.

Petr Pastýřík (strongman, Most)

Mostecký silák Petr Pastýřík letos zažívá neskutečnou sezonu. V červenci se na Ukrajině na mistrovství světa týmů probojoval ke stříbrné medaili. Stupně vítězů sbírá tenhle chlapík i na domácí scéně. Pro letošní rok například vybojoval titul absolutního mistra ČR v dřepu s činkou.

FK Teplice U19 (fotbal)

Devatenáctka Sklářů vyhrála domácí Memoriál Františka Hrdličky, ve finále na hlavní hrací ploše AGC arény porazila slovenský tým ŠK Slovan Bratislava 3:2 po brankách Valencii, Jandy a Dolecheka. Teplice tento domácí turnaj vyhrály ve 4. ročníku vůbec poprvé v jeho historii.

Matěj Ščerba (atletika, Athletic Club Ústí nad Labem)

Tyčkař Matěj Ščerba prožil na mistrovství České republiky soutěž jako na houpačce. Několikrát musel opravovat a na výšce 5,21 metru se zachránil až třetím pokusem. Nakonec si vylepšil sezonní maximum výkonem 5,36 metru a radoval se ze stříbrné medaile. Lepší byl pouze Jan Kudlička, který získal jedenáctý titul.