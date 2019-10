Davis se k týmu připojil 24. září, kdy začal jeho dvoutýdenní try-out. Své kvality ale nedokázal během té doby potvrdit, klub mu proto ještě dva týdny přidal. Původně se mělo o jeho osudu rozhodnout po sobotním zápase v Opavě, nakonec ale skončil už v úterý večer, dvanáctičlenný počet na středečním ranním tréninku tak doplnil mladý Jakub Bár.

"Josh zde byl na try-outu, který hráči dostávají aby dokázali, že na to mají. Bohužel Josh nepotvrdil očekávání, která jsme do něj vkládali, proto jsme se rozhodli mu ještě týden přidat. Ani to ale nestačilo, takže budeme hledat náhradu," řekl trenér Slunety Antonín Pištěcký. "Neděláme z toho ale tragédii, tyto zkušební kontrakty jsou kvůli tomu, abychom mohli vidět hráče naživo," dodal.

Náhradu klub zatím nemá, ačkoliv několik posledních dnů probíhá intenzivní hledání. "Zatím nechci sdělovat další podrobnosti, doufám ale, že se to vyřeší co nejdřív, protože nás čeká další práce se zapracováním do týmu."

KOMPLETNÍ TERMÍNY ALPE ADRIA CUPU

Alespoň jednu položku si ale může Pištěckého družina odškrtnout jako splněnou. Sluneta už zná kompletní jízdní řád mezinárodního poháru Alpe Adria Cup, a je pro ni příznivý. Původně mělo Ústí nastoupit v Grazu 27. listopadu během reprezentační přestávky, k tomu se snažilo přilepit i zápas v Osijeku, aby mohlo oba zápasy absolvovat v rámci jednoho výjezdu. Během zářijového zápasu Osijeku v Ústí ale k dohodě nedošlo. "Nakonec se nám povedlo se s Chorvaty domluvit, 26. listopadu budeme hrát v Osijeku a zápas v Rakousku se posunul na 28. listopadu. Vyjedeme tedy v pondělí a vrátíme se v pátek," upřesnil lodivod Ústí.

Ústí už má, krom domácího zápasu s Osijekem, za sebou zápas v Děčíně, 6. listopadu doma přivítá Graz. V reprezentační pauze na přelomu listopadu a prosince pak stihne hned tři utkání, po chorvatsko-rakouském tripu zakončí základní skupinu doma v ožahavém derby s Děčínem. Hrát se bude 4. prosince.