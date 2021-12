Dvě třetiny křeč, poté demolice Lotyšů. Florbalisté postoupili do semifinále MS

Dobře ale ví, že už v pátek na něj a celý český tým čeká zaplněná Hartwall Aréna křičící každou vteřinou „Suomi“! Proti jasnému favoritovi však nevidí jediný důvod neuspět. Tak či onak, Krbce čekají o víkendu zřejmě dva nejdůležitější zápasy v dosavadní kariéře.

Mikuláši, máte v rodném Ústí svůj fanklub přátel, který vás podporuje alespoň na dálku?

Ano, mám. A musím říct, že je poměrně velký. Spoustu lidí to v Ústí zajímá, přeci jenom město florbalem žilo, když jsme tehdy postupovali do superligy. Takže počínaje rodinou, přes přátele i širší veřejnost se mi dostává hodně podpory a zpráv. A jsem za to velice vděčný.

Co rodina, neměla v plánu navštívit dějiště šampionátu?

Měla, ale znáte to, pracovní důvody a teda zejména covid tomu hodily klacky pod nohy. Jinak vždycky rodinka jezdí podporovat, i na MS v Praze byli v hledišti. Celkem mělo přijet osm lidí, ale bohužel to tentokrát nevyšlo.

Jak si zatím užíváte mistrovství v Helsinkách?

Má to asi dvě stránky. První je rozhodně tým, ve kterém je naprosto fantastická atmosféra, to si užívám každý den. Za to jsem opravdu vděčný, protože se tady vytvořila skvělá parta, která to může dotáhnout až na samotný vrchol. A druhá stránka jsou diváci, kde mě malinko mrzí ta bídná kulisa oproti mistrovství v Praze. S tím ale nic nenaděláme, my jsme tu zejména z toho důvodu, abychom dokázali uspět a za tím si nyní všichni společně jdeme.

Cítíte se na hřišti lépe přeci jen lépe než před třemi lety na domácím turnaji v Praze?

Za ty tři roky jsem hráčsky nějakým způsobem vyrostl, takže v tomto ohledu určitě. Asi ano, přeci jenom jsou mi momentálně kluci bližší, jak jsme tu všichni mladí (smích). V Praze jsem byl jeden z nejmladších a tam nás takhle stejně starých příliš mnoho nebylo. Teď jsme si tu všichni díky tomu věku a podobným zájmům sedli, takže samozřejmě se cítím o mnoho lépe.

Včerejší čtvrtfinále domácích Finů sledovalo pouhých 1700 diváků. To asi nebude jenom pandemií, viďte?

Máte pravdu, asi to bude souhra vícero věcí. Nemůžeme si tu zkrátka dělat alibi, že to je jen z důvodu koronavirové pandemie. Myslím si, že florbal je momentálně na takovém rozcestí, kdy se bude muset rozhodnout, zda bude atraktivním sportem, který bude lidi zajímat, a k tomu je bez debat potřeba přijmout i určité změny. Ale jak říkám, sešlo se v jeden moment více špatných atributů a tohle je bohužel výsledek.



Není to trochu demotivující, když si člověk uvědomí, kolik toho obětoval pro nominaci na MS a pak je svědkem tohoto?

Tak samozřejmě to není ideální, ale na druhou stranu já v tom vidím i malinkou výhodu pro náš tým, protože spousta kluků ještě nezažila tu atmosféru vyprodané O2 arény, takže v těchto podmínkách hraje v klidu a bez většího stresu. Zase to není o tom, že by nikdo nevěděl, co se tu děje. Ta florbalová komunita je za mě obrovská, takže podpora navzdory velké vzdálenosti je opravdu vidět a dost nám tady na turnaji pomáhá.



Stejně jako naposledy vyzvete v semifinále favorizované Finsko. Jak narukovat na domácí mužstvo?

Když si vzpomenu na semifinále v Praze, tak tam nás doslova semlel tlak, a to obrovské očekávání domácích fanoušků. A teď si naopak myslím, že se ta mince může otočit a kulisa v Hartwall Aréně bude hrát do karet zase nám. Rozhodně máme na to, abychom Finy porazili, věříme si a víme, že určitý respekt z nás po EFT v Plzni mají. Ale čeká nás ještě dlouhá cesta.

Jak už jste zmínil, domácí požene zaplněná Hartwall Aréna. Bude to klíčový bod pátečního semifinále?

Uvidíme, těžko říct. Finové jsou sice zkušení hráči, ale na toto rozhodně zvyklí nejsou. Sám vím, jaké to bylo v O2 aréně. Důležitý bude vstup do utkání, musíme to chytnout hned z kraje.

Připouštěl jste si v utkání s Lotyšskem, co by se dělo, kdybyste čtvrtfinále nezvládli?

Ono obecně si myslím a cítím, že nám to hodně lidí nepřeje. Fanouškovská základna se u nás rozdělila na takové dva tábory. Jeden obrovsky fandí a věří, ten druhý zase naopak pochybuje a naděje doslova zametá ze stolu. Takže něco v hloubi duše tam možná bylo, ale my jsme si nic takového nesměli vůbec připouštět. Přípravě jsme obětovali opravdu hodně a odpověď se pak dostavila přímo na hřišti.

Ve formaci s juniorskými mistry světa plníte spíše roli takového tatínka, viďte?

No, máme tam ve formaci ještě Martina Kisugiteho, to on je spíš takový taťka (smích). Já jsem spíš jeho pomocník, ale samozřejmě se snažím mladším klukům na hřišti pomoct, vytvořit jim ten prostor a dodat jim ten klid. Oni mi to na oplátku vrací v těch brankových příležitostech a bodech, takže ta spolupráce zatím funguje na výbornou.

Nechybí vám však někdy na place celoživotní ústecký parťák Jakub Kolstrunk?

Chybí, rád bych ho tady měl po svém boku. Je to můj nejlepší kamarád, se kterým jsem prožil nespočet krásných zážitků a chtěl jsem, abychom spolu napsali další i tady na MS. Bohužel to nyní nevyšlo, ale určitě ještě bude několik příležitostí. A on mimochodem patří mezi ty hrdé podporovatele z ústeckého fanklubu (smích).

Jsou právě ty zprávy na dálku něčím, co vám alespoň částečně nahrazuje absenci fanoušků na tribunách?

Určitě ano. Dostává se mi jich opravdu v hojném množství, ať už je řeč o trenérech, spoluhráčích, rodině, ale také třeba lidech, které osobně neznám, ale přejí mi na dálku hodně štěstí. Ta podpora je za mě hodně důležitá a rozhodně člověku dodá energii do další práce.

Takže i nějaké zprávy od osobních fanynek?

To zase úplně ne. Spíše nějaké ty reakce na Instagramech a tak podobně, to je zkrátka klasika (smích).

Mikuláš Krbec v dresu pražské Sparty.Zdroj: ACEMA Sparta Praha

Po juniorském kolegovi Ondřeji Kawulokovi to nyní může být pro Ústí další medaile. To zní jako hezká motivace, nemyslíte?

Samozřejmě, bez debat. Je to pro mě pořád nějaká čest, reprezentuji tu v Helsinkách rovněž své město, takže tamější lidé sledují a vidí, jak se chovám a prezentuji. V týmu je tu s námi i Dominik Beneš, který je na Ústecku také velice známou osobností, takže přivést domů takhle dva cenné kovy, to by bylo určitě výjimečné.

Byl by to úplný vrchol vaší dosavadní kariéry?

Jednoznačně ano. Myslím si, že není nic víc než reprezentování vlastní země, je to obrovská čest a zároveň hrdost. A kdo říká, že ne, tak tomu nevěřím. Být tady mezi nejlepšími a bojovat proti těm nejlepším o to nejcennější, to by chtěl přeci úplně každý.