„Pro náš klub je to velká rána, z jedné poloviny jsme zaměřeni na mužskou extraligu, druhou polovinu tvoří mládež. Máme přes 25 družstev chlapců a dívek zapojených do soutěží a skoro celý rok, dvě sezony, jsou postižené tímhle lockdownem, kdy děti nesportují. Po návratu v červenci a srpnu jsme pro ně uspořádali alespoň kempy, děti se těšily, ale pak přišel podzim a ten je daleko horší. Hodně mě to trápí a nepřestane mě to mrzet,“ povzdechl si.

V klubu se odhodlali k velkorysému gestu, když pozastavili platbu členských příspěvků. „Vyšli jsme vstříc rodičům a dětem, aby to pro ně nemělo ekonomický dopad. Klub to stálo statisíce, je to velký finanční propad, ale musíme se s tím poprat,“ přiznal Přikryl. „Musíme to rodičům vykompenzovat a v kubu najít cestu, jak uspořit peníze, aniž by to děti poznaly na činnosti a rodiče to stálo další finanční prostředky.“

Mimochodem, ústečtí basketbalisté, kteří sdílí s volejbalisty společnou halu, roční příspěvek v mládežnických kategoriích, který se pohybuje v rozmezí od 3 500 do 5 500 korun, snížili o 25%.

Ekonomický provoz se týká i trenérů mládeže. „Trenérům jsme nekrátili odměny, platíme je podle smluv v plné výši. Nechceme, aby se naštvali a odešli od volejbalu. To je to nejcennější, co v klubu je. Byla by to nenahraditelná ztráta,“ ví Přikryl.

Chodu klubu se dotkl i finanční propad sponzorů, kteří darovali částky na mládežnickou činnost. „Klub je hodně závislý na veřejných zdrojích, které tvoří 80% dotací. Bez veřejných zdrojů bychom nemohli činnost provazovat v takovém rozsahu a kvalitě. Kvůli koronavirové krizi může dojít ke krácení dotací, ale nemělo by to mít dopad na chod klubu,“ uklidnil šéf klubu. „Pohybujeme se v nebezpečné oblasti a nesmíme jít do ekonomického rizika. Volejbal v Ústí má historicky podporu veřejnou i politickou. Je to nejúspěšnější kolektivní olympijský sport v historii města a byla by to nenahraditelná ztráta, kdyby došlo ke krachu. Obnovovat chod klubu by byl nadlidský úkol,“ varuje Přikryl.

Nikdo stále nedokáže odhadnout, kdy se mládežnické kategorie znovu rozjedou. „Nějakým náznakem by mohl být návrat dětí do škol, to bychom mohli uvažovat alespoň o tréninku,“ dumá Přikryl. „Start soutěží je hodně nečitelný. Kdyby to bylo před Vánoci, byl to velký zázrak. Možná od nového roku, ale i tam jsem pesimista,“ říká Přikryl, který je zároveň i předsedou krajského volejbalového svazu. „Snažíme se být připravení, abychom mohli okamžitě rozjezd soutěže a pracovat dál s mládeží.“