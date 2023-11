FOTO: Jsme blázni, těžko lovíme posily, tvrdí trenér Beranů. 2. ligu chce vyhrát

V hokejbalovém Českém poháru na sebe narazily ústečtí Berani a kadaňští Panthers, tedy týmy, které se potkávají ve 2. lize. Do další pohárové fáze se probojovali Berani, kteří lépe zvládli samostatné nájezdy. „Bylo to ale strašné, až třetí třetina snesla nějaké parametry. Brali jsme to spíš jako trénink," řekl upřímně po výhře 4:3 trenér vítězů Petr Kotlík.

Berani Ústí - Kadaň | Video: Deník/František Bílek

Vítězný nájezd dal Filip Novotný, kterého Kotlík pochválil. „On je pro nás posilou. Je jedním ze dvou tří mladých, kteří k nám zapadli, kterým se daří. Na něj spoléháme. A také třeba na brankáře Jana Kostoviče." Jinak ale kouč Beranů neměl pro své svěřence pěkná slova. „Chybělo mi více nasezení, bojovnosti a chuti. Není to jen tím, že se jednalo o pohár, což je soutěž, která není brána jako liga. Problém je celkově v hlavě, v jejím nastavení." FOTO: Pivní veteráni nepatří do starého železa. Béčko Dubí porazili 7:3 V pohárové soutěži ústecký celek prý nemá žádné ambice, zato ve 2. lize by chtěl uspět. „Chceme tu soutěž vyhrát. V poháru jdeme krok po kroku a spíš ho bereme jako trénink, protože jinak netrénujeme." Petr Kotík už zmínil nové posily, do kádru je prý láká manažer a hráč Stanislav Tauš. „On to má na starosti. Mimochodem na pohár nedorazil, ani nevíme, kde je," smál se ústecký trenér. „Jenže má to těžké, protože k nám nikdo nechce, jsme totiž blázni," dodal Kotík.

