K vidění byl zajímavý moment. Elba totiž srovnala při risku bez brankáře, v tu chvíli ale odvolali gólmana i domácí, kteří cílili na bodový rekord v extralize, který by jim zaručila pouze výhra. Ta ale nepřišla, Pavlíkův soubor trefil deset sekund před koncem prázdnou branku, přesně zacílil Grus.

„My jsme chtěli o víkendu dvakrát vyhrát a posunout se tak na druhé místo. Cílem bylo také zahrát si v tempu play off, nic nepodcenit, nastavit se už na vyřazovací číst. Ale na ni jsme se de facto připravovali celé jaro," tvrdí Stupka.

Na jaře Elba vyhrála všech devět zápasů, v součtu s podzimem byla úspěšná dvanáctkrát v řadě. „Říkal jsem klukům, že to je fantazie, ale tohle končí a začíná úplně nová soutěž, kterou bude play-off. Doufám, že skončí co nejdál," přeje si kouč Pavlík.

Ústečtí se ve čtvrtfinále potkají s Pardubicemi, ve hře byl i Letohrad, se kterým loni právě v boji o nejlepší čtyřku vypadli. „Nemůžeme si moc vybírat, ty týmy jsou vyrovnané. Musíme hrát svou hru. Cílem je postoupit do semifinále, ale v hlavě máme finále a ideálně titul. Půjdeme krok po kroku, zápas po zápasu," maluje Stupka.

Právě on by měl patřit k největším oporám tradičního extraligového účastníka, společně s ním se trenér Jaroslav Pavlík může spolehnout například na Jiřího Tomáše, Patrika Zicha a brankáře Tomáše Rechtorika. „Jsme ale hlavně jeden tým, musíme hrát týmově! V play off nerozhodují jednotlivci, ale tým," burcuje Stupka.

Čtvrtfinálová série Ústí - Pardubice se bude hrát na tři vítězné zápasy, odstartuje už v pátek v krajské metropoli. Předpověď počasí? Pro hokejbalisty příjemných devět stupňů. A předpověď vývoje série? Favoritem je Elba, které podle jejího kouče pomůžou dvě posily. „Věřím ,že bychom mohli konečně uspět," je Pavlík optimistou.