Na kvalitně obsazeném dvoudenním měření sil v Jičíně, kterého se účastnilo osm celků, z toho pět extraligových, a také reprezentace do 18 let, vyhráli základní skupinu. V semifinále podlehli 2:3 Mostu, v boji o bronz ale zdolali znovu Svítkov 7:4.

„Počítali jsme, že nám pohár, který jsme brali jako herní přípravu, ukáže klady a zápory, což se splnilo. Ukázalo nám to opravdu dost. Musíme ještě potrénovat herní projev, těší mě ale výkony mladých hráčů a také stmelení party,“ zhodnotil podnik kouč Jan Fedák.

Druhý ústecký zástupce, vítěz 2. ligy – sever, Berani Ústí nad Labem, skončili sedmí. Po neúspěchu v základní skupině prohráli v soubojích o umístění 2:3 s KOVO Praha, následně ale 3:2 na nájezdy zdolali Česko U18.

Hokejbal, Český pohár, výsledky ústeckých celků:

Elba DDM Ústí nad Labem

Základní skupina: vs. Svítkov 1:0, vs. KOVO Praha 1:1, vs. Česko U18 3:0

semifinále: vs. Most 2:5

o 3. místo: vs. Svítkov 7:4



Berani Ústí nad Labem

Základní skupina: vs. Most 2:6, vs. Karviná 0:2, vs. Hradec Králové 0:0

o 5. - 8. místo: vs. KOVO Praha 2:3

o 7. místo: vs. Česko U18 3:2 sn



Konečné pořadí: 1. Hradec Králové, 2. Most, 3. Elba Ústí, 4. Svítkov, 5. Karviná, 6. KOVO Praha, 7. Berani Ústí, 8. Česko U18