Hokejbalová Elba DDM Ústí nad Labem neodmyslitelně patří do nejvyšší tuzemské soutěže. Před lety se zde dokonce slavil mistrovský titul, na jaře oživili nostalgické vzpomínky junioři, kteří ovládli mládežnickou extraligu. Jenže poté, co u áčka skončil Jaroslav Pavlík, dostalo se Ústí do situace, kdy byla ve hře i varianta bez nejvyšší soutěže. "Cítil jsem povinnost klubu pomoci," objasnil Jan Fedák, proč se rozhodl přijmout post šéfa lavičky prvního týmu.

Trénoval jste mládežnické výběry, co rozhodlo o tom, že jste se nyní přesunul k áčku?

Cítil jsem jakousi povinnost za klub. Extraliga je ošetřena různými statusy, povinnostmi, jedním z nich je i fakt, že musíte mít trenéra s licencí B. Tu mají v klubu pouze dva lidé, jeden ale dělá na směny, druhý jsem já. Ve hře byly samozřejmě i jiné možnosti, ale zaplatit trenéra odjinud je finančně náročné, navíc dohnat někoho do Ústí není úplně snadné. Krom toho jsme mohli žádat o výjimku, nebo extraligu nepřihlásit. To by ale byla škoda, takže jsem se rozhodl to vzít.

Doteď jste působil u dorostu či juniorky, vnímáte nějaké odlišnosti v seniorském hokejbale?

Určitě. Ta příprava je úplně jiná. Chodí víc lidí, čekají se výsledky, máte mnohem větší zodpovědnost.

Vy jste ale zůstal i u mládeže, krom toho jste i administrativním činovníkem svazu, nejste někdy hokejbalem přesycený?

Máte pravdu, jsem v regionálním svazovém výboru i v ligové komisi, krom toho trénuji i mládež. Samozřejmě, že občas člověk přijde domů utahaný, ale pak znovu převládne to srdíčko… Dokud mi to podmínky dovolí, nemám myšlenky na to, že bych s tím chtěl končit.

Navíc máte ještě své civilní zaměstnání…

Ano, zde patří velké poděkování mému zaměstnavateli, který mi umožňuje věnovat tomu tolik času.

Na konci července jste s áčkem odstartoval přípravu soustředěním, jaké bylo?

Bylo to spíš takové stmelení party, rozhýbaní, trocha vytrvalosti. Vyjeli jsme na necelý týden do Světlé nad Sázavou. Jde spíš o to, že v srpnu už pak na to není příliš času, takže jsme chtěli hlavně udržet kluky nějaký čas pohromadě, aby spolu trávili volný čas.

Jaká byla účast a přístup?

Já myslím, že v rámci možností dobrá. Vzhledem ke změně trenéra jsme řešili soustředění o něco později, než bývá zvykem, takže někteří hráči už měli třeba naplánovanou dovolenou. To jim ale nelze mít za zlé, kdo mohl, zúčastnil se.

Co vás čeká dál? Budete hrát i nějaké přípravné zápasy, nebo hráče čeká jen tréninkový drill?

Přátelské zápasy jsem zatím žádné neplánoval, ale 24. a 25. srpna se v Jičíně zúčastníme Českého poháru v hokejbale. To pro nás bude herní příprava na novou sezónu.

Jak to vypadá s kádrem? Prosadí se do něj i někdo z vaší zlaté juniorské party?

Není tajemstvím, že už několik let je zde snaha tým omladit. Asi se hned nechytnou úplně všichni, ale věřím, že někteří tu šanci mají. Zhruba dva až tři hráči už by mohli nastupovat stabilněji a chtěli bychom je mezi chlapy nechat tak trochu obouchat.

ČESKÝ POHÁR V HOKEJBALE

Hraje se 24. a 25. srpna v Jičíně. V sobotu se odehrají dvě čtyřčlenné základní skupiny, v neděli jsou na programu zápasy o umístění, semifinále a medailové boje. Z osmi přihlášených celků je pět extraligových (Elba, Most, Karviná, KOVO Praha a Hradec Králové), dále se účastní Svítkov Stars, vítěz 2. ligy SEVER - Berani Ústí nad Labem a přípravu na mistrovství světa si zde zpestří reprezentační výběr do 18 let. Zajímavostí je, že v osmičlenné squadře jsou hned tři celky ze severu Čech, přitom dva z krajské metropole na Labi.

Ve skupině A se potká Elba se Svítkovem, KOVO Praha a výběrem reprezentace, Berany prověří Most, Karviná a Hradec Králové, který bude útočit na zlatý hattrick.