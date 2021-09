Druhým kolem pokračovala extraliga hokejbalistů. Po odloženém prvním zápase vstoupila do soutěže ústecká Elba, která padla v Hostivaři 3:4 v prodloužení. Most zdolal Kovo Praha 4:2.

Hokejbal ilustrační, Elba Ústí ilustrační | Foto: Elba DDM Ústí/Ivana Laiblová, Lucie Toušová

„Dá se to považovat za ztrátu, na druhou stranu je to pro nás asi zlatý bod. V létě jsme řešili spoustu problémů, které se sešly v jednom období, takže jsme byli rádi, že jsme vůbec do Prahy poslepovali nějakou rozumnou verzi sestavy. Mohli jsme vyhrát, ale také odjet s bůrem,“ hodnotil trenér Elby Jan Fedák.