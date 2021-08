„Nakonec budeme hrát ten druhý nejvýznamnější Pohár CEV,“ uvedl v rozhovoru pro Deník Miroslav Přikryl, manažer SKV Ústí nad Labem, jenž hledá do týmu ještě zkušeného smečaře.

Už ve středu se sešli čeští hráči, v pátek jste byli na Slunetě kompletní. Jdete na to?

Ano, vrhneme do ostrého tréninku a nabírání kondice. Kluci byli na různých kempech, někteří s koučem Vašinou v reprezentaci do 23 let, jiní v dalších národních výběrech. Jsou to mladí profesionálové, kteří budou snad už na startu přípravy dobře individuálně nachystaní. Nevěřím, že by byli v zanedbaném stavu.

S mužstvem je už i 22letý holandský univerzál Rik van Solkema, jenž hrál nejvyšší soutěž a beach volejbal v Belgii. Můžete ho trochu představit?

Je to hodně mladý hráč, který nemá zkušenosti, ale měl by zapadnout a ukázat tah. Důvěru nám splatit a hrát o svoji budoucnost. Teď ho čeká nové angažmá a zkušenost. Táta ho přivezl z Holandska autem a už se zde rozkoukává.

A to nemusí být jediná nová tvář ve vaší partě, že?

Smečař, stabilita na příjmu podání, zkušenost, bezchybnost v útoku a schopnost pracovat v kolektivu mladších hráčů. To jsou požadavky na hráče, kterého nyní poptáváme. Uvažujeme o doplnění vhodného hráče, který by zalepil mezeru ve stabilitě. Jinými slovy hledáme matadora, který by nás na jednu stranu finančně nezruinoval, ale zároveň by byl ochotný hrát s mladšími hráči.

Jeden už byl na cestě…

Máme tipy, máme pro agenty zadání. Něco probíhá, ano, něco už nedopadlo kvůli nákladům, neboť hráč nehodlal jít pod finanční požadavky. Pokud se nám nic nepovede, tak sezonu odehrajeme v tomto složení.

Jste tedy na první blok přípravy kompletní?

Problémy má pouze Honza Šídlo, má potíže s kolenem, ale i tak jsme na víkendové Dřevěnice složili dva týmy. Pozveme si i mladší hráče, jako výpomoc a hosty. Nejde ani tak o výsledky, ale o to, jak se začne skládat nový tým a parta. Zároveň okoukneme, jak je na tom konkurence. Dřevěnice jsou jedním z historických pilířů, volejbal má navíc letos stoleté výročí a toto je jedna z akcí, které patří do oslav. Sjedou se legendy, veteráni, osobnosti napříč generacemi. Nastoupí extraligoví hráči i někteří reprezentanti. Příští týden nás pak čeká další tradiční turnaj v Chlumci nad Cidlinou.

Budete se v tréninku nyní tradičně tedy věnovat hlavně fyzičce?

Od příštího týdne máme v plánu ostré tréninky na kondiční přípravu, která je v kompetenci kouče. Věřím, že zopakujeme povedený loňský model, protože sezona byla mimořádně úspěšná. Já jsem určitě pro.

Vedle extraligy se musíte nachystat i na evropský pohár, že?

Dokonce Pohár CEV, který je druhý nejvýznamnější a nám účast v něm lichotí a je to pro nás velká čest. Vylosování se nám také líbí. Sice neznáme soupeře, ale víme o variantách, kdo k nám do následného losu půjde. Narazíme na neúspěšné týmy a propadající z Ligy mistrů. To je na jednu stranu atraktivní, ale určitě to nebudou mužstva z pátých míst lig – naopak většinou mistři. Tam bude úspěch přejít i jedno kolo!

Teoreticky se můžete utkat i s Karlovými Vary…

To by pro nás byla nejhorší varianta, pěkný evropský pohár… První kolo nás čeká až koncem října nebo na začátku listopadu. Odehrají se totiž nejdříve dvě předkola Ligy mistrů a až pak budeme vědět soupeře a budou se řešit termíny. Nastat mohou pochopitelně administrativní covidová opatření. Teď je to méně čitelné, za měsíc může být všechno jinak. Třeba v září dojde k organizačním změnám.