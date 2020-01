Zápasy proti Ústí nad Labem pro něj byly v děčínském dresu vždy velmi výjimečné. Jako kapitán Válečníků prožil proti Slunetě hromadu vyhecovaných bitev.

Jakub Houška se chystá na další derby. Ovšem v dresu druholigové Chomutova, který vede druhouligovou tabulku, vyzve ústeckou Slunetu 8. ledna v rámci osmifinále Českého poháru. „Ono to bude celé strašně rychlé a na všechno bude mnohem méně času. Jsou to profesionálové, kteří trénují každý den a my se sejdeme v komletním složení sejdeme jednou týdně,“ upřímně přiznal Jakub „Kouba“ Houška.

Jakube, věřím, že na zápas proti Ústí se nesmírně těšíte. Je to tak?

Těšíme se strašně moc. Je to něco, co jsme si všichni přáli a říkali si, že právě do téhle fáze chceme dojít. Že si chceme zahrát se zvučným soupeřem a dle rozlosování jsme věděli, že to bude Sluneta. Takže tam byla motivace byla jediná – zahrát si proti Ústí nad Labem.

Váš spoluhráč Luboš Stria mě říkal, že ve váš neprospěch hraje fakt, že zatímco Sluneta přes Vánoce hrála ostré zápasy, vy jste pomalu ani netrénovali.

Je to tak, my jsme měli dlouhou pauzu a ani jsme společně netrénovali. Ale tak to prostě uhrajeme na „falešku.“ Teď vážně, my jsme třeba s Lubošem v Děčíně byli párkrát střílet a něco udělat, ať nejsme úplně jaloví Ale víkend předtím hrajeme dva těžké zápasy ve druhé lize, takže tam se dáme dohromady.

Čím podle vás můžete Ústí nad Labem překvapit?

Asi vším. Jsme celek, který sice hraje druhou ligu, ale už v tomto roce porazil dva prvoligové týmy z čela tabulky- Písek a Litoměřice. V Ústí sami tuší, že pro nás bude těžké vydržet fyzicky. Ale něco málo jsme se v basketbalu naučili, tak nám třeba pomůže zkušenost a odhodlání, s kterým do toho zápasu půjdeme!

Také jsem slyšel, že se na vás trenér Ústí Antonín Pištecký přišel podívat.

S Tondou jsem dlouhé roky hrál, on zná mě, já znám jeho. Ví, že tyhle zápasy miluji a že do toho prostě půjdeme po hlavě. Byl se podívat, když jsme hráli v Ústí, ale my tam hráli špatně, teď to bude jiné. Jsou rádi, že to mají kousek, ale na druhou stranu ví, že to nebude nic jednoduchého, protože je nás tam hodně, kteří si tou profesionální stránkou sportu také prošli. Roky ubíhají, ale odhodlání zůstává.

Musíte se připravit, že na palubovce budete mít na svou hru podstatně méně prostor, než ve druhé lize. Ale s tím asi počítáte, ne?

Ten prostor nikde nebude. Ono to bude celé strašně rychlé a na všechno bude mnohem méně času. Jsou to profesionálové, kteří trénují každý den a my se sejdeme komplet jednou za týden. Na druhou stranu už si brousím lokty, které měl Houši vždycky rád. Samozřejmě s nadsázkou.

Pokud byste Ústí vyřadili, mohli byste ve čtvrtfinále narazit na Děčín. To by byla úplná paráda.

Za sebe říkám, že je obrovská škoda, že to takhle vyšlo. Ale na druhou stranu jsem opravdu šťastný, že si zahrajeme proti takovému týmu, který Sluneta nyní má. Hrají parádně, ale je to derby a ty já vždy miloval. Popravdě, už jsem moc nevěřil, že se mi podaří zahrát si takový zápas. A je tady, takže super! Zahrát si proti Děčínu by bylo něco neuvěřitelného, ale vím, kolik náhod by se muselo stát, aby to opravdu vyšlo. Ale to neznamená, že v to nevěřím! Rád bych trochu pomasíroval Páju Grunta pod košem jako jeho soupeř.

Když jste hrál ještě v Děčíně, zápasy proti Ústí byly vždy hodně vyhecované. Bude to pro vás stejné i v dresu Chomutova?

Určitě ano. Já derby vždy miloval! Dostával jsem se vždy do takzvané zóny a byl trochu někým jiným. Teď si z kluků v Děčíně dělám často srandu, že potom co jsem skončil, tak se začalo se Slunetou prohrávat. Teď je na čase něco změnit. Beru to jako velký zápas, svátek, který může motivovat další malé baskeťáky do jejich trénování, ale jsem realista a vím, jak moc to bude náročné a co vše by se muselo stát, aby se povedlo vůbec pomýšlet na výhru. Ale těším se.

Určitě byste byli rádi, kdyby na zápas dorazilo co nejvíc vašich fanoušků.

Doufám, že dorazí. Takový zápas dlouho v Chomutově nebude, je to něco jako kdyby přijela Sparta na tamní fotbalový stadion. U nás v Děčíně je to také téma vím o spoustě lidí, kteří se pojedou do Chomutova na tento zápas podívat. Bude to bomba! Snad přijede i někdo z Ústí, ať to má opravdové grády.

Jaká je vůbec aktuální základna fanoušků chomutovského basketbalu?

Lidé si zvykají. Za sebe říkám, že hrajeme v trochu nešťastné časy, ale to není kritika vedení, spíše harmonogramu haly, kde se upřednostňují jiné sporty. Věřím, že se to třeba postupem může změnit a lidé si zvyknou na určité časy. A to jak u chlapů, tak i žen. Budou mít pravidelnost a udělají si příjemný večer s tímto krásným sportem. Basketbal v Chomutov stoupá a teď jen nepolevit a makat dál.

V aktuálním druholigovém ročníku jste neprohráli jediný zápas. Cílem je tedy postup do první ligy?

Ano. Rád bych postoupil. Co jsme přišli do Levhartů, tak jsme ještě neprohráli a pořád nás to strašně baví. Druhá liga není vůbec špatná, ale my chceme ještě výš. Máme respekt ke všem soupeřům a jdeme zápas od zápasu, ale cítím, že ten postup je hnací motor pro všechny. Minulou sezónu byla šance to koupit, ale my jsme řekli, že si to chceme vybojovat sportovní cestou a tak pro to děláme maximum. Chomutov se basketbalové zvedá a to na všech úrovních. Tohle mu může ještě více pomoct.

Luboš Stria naznačil, že tohle je pro vás dva možná poslední rok v chomutovském dresu. Co vy na to?

Nerad přemýšlím o tom, co bude další sezónu, protože vím, že se to může nakonec stát úplně jinak. Ale cítím, že mladí musí mít větší zodpovědnost, větší roli. Někteří ale musí změnit trochu přístup. Nám nikdo nic nedal zadarmo, ale dnešní doba je jiná. Někdy musíte opatrně našlapovat, aby se náhodou nikdo neurazil, přišel na zápas. Já tohle bytostně nesnáším. Buď máš ambice nebo ne. Já mám motivaci vždy obrovskou, i když bych třeba už ani nemusel. Když to v sobě najdou, budou v Chomutově za hrdiny a třeba jim to otevře cestu i dál. Je to jen o nich.