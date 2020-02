Když v květnu 2018 ohlásil velký návrat do Ústí nad Labem, kde ho vychovali, vzbudil na basketbalové scéně rozruch. Přesun trojnásobného mistra a exreprezentanta, navíc od největšího rivala z Děčína, poutal pochopitelně pozornost. A už druhou sezonu potvrzuje, že udělal ústecký generální manažer Tomáš Hrubý geniální tah! „Myslím, že s dosavadní sezonou můžeme být spokojení,“ hodnotí pátý nejužitečnější hráč NBL a čtvrtý nejlepší český střelec ligy dosavadní sezonu.

O jeho (ne)pokračování kariéry rozhodnou dva základní faktory. „Zdraví, bez toho to nejde, a jak tady bude poskládaný tým na novou sezonu. Ale žádné nové datum jsem si nedával, zatím necítím žádný tlak ani ze strany vedení klubu, žádné indicie nemám. Až přijde vhodný čas, tak si s Tomášem Hrubým sedneme a řekneme, co bude dál,“ neláme si Houška hlavu.

Třebaže nedávno novinářům vykládal, že si občas po ránu připadá skoro jako invalida, tak patří vedle skvělých statistik i k nejvytěžovanějším hráčům nejvyšší soutěže. S průměrem téměř 29 minut odehraných za zápas atakuje top 20. „Naštěstí se ligová utkání nehrají ráno, ale až večer,“ pohotově odpovídá.

V každém případě současnou reprezentační pauzu vítá. „Jasně, potřebujeme dobít baterky, potrénovat. Navíc tady máme nového amerického hráče Adriana Rodgerse, který zůstane do konce sezony, a tak máme na čem pracovat.“Ligová pauza skončí na konci února. A hned 1. března je na programu velký souboj rivalů, do ústecké haly přijede Děčín. Tedy klub, kde Houška (s odmlkou v Nymburce) od roku 2006 působil. „Já se na derby těším, ale připadá mi, že hrajeme asi už po sté. Těžko se překvapíme…“

Nechce nic zakřiknout

Králem severu se postupně stává jeho současný tým. „Vím, že jsme Děčín v poslední době poráželi, ale nebudu k tomu nic říkat. Nechci něco zakřiknout.“

Svůj bývalý klub, kde zažil stěžejní část kariéry, sleduje. Ví, že se Děčínu oproti minulým rokům tolik nedaří. „Ale vzpomeňte si na loňský rok, to se taky chytil po reprezentační pauze a dotáhl to až do velkého finále. Těch zápasů bude v nadstavbě a play off je ještě hodně a leccos se může stát. My konkrétní plány nemáme, ale chceme zůstat v šestce a vyhnout se předkolu. Uvidíme.“

Ligu hraje už 18. sezonu. Jak se NBL změnila? „Strašně moc. Hlavní rozdíl je v tom, že kdysi stačil jeden dobrý cizinec a mohli jste v klidu hrát. Teď má každý klub minimálně dva tři kvalitní zahraniční borce, kteří logicky vytvářejí konkurenci a zvyšují i nároky na české hráče. Úroveň ligy jde určitě nahoru,“ dodala jedna z největším osobností celé české ligy.

Hra čísel:

Doskoky obranné (průměr):

3. P. Houš0ka 6.00



Doskoky (průměr):

4. P. Houška 7.00



Užitečnost (průměr):

5. P. Houška 21,60



Body celkem:

7. P. Houška 389



Bloky (průměr):

9. P. Houška 0.64



Body na utkání:

10. P. Houška 15,56



Trestné hody:

8. P. Houška 87,9%



Trojky:

8. P. Houška 45,5%



Vytíženost (průměr minut):

23. P. Houška 28,8

Luboš Zahradníček

(27. 11. 1935)

završil na konci listopadu 2019 kariéru. Svou 75. basketbalovou sezónu, člen BK Lokomotiva Karlovy Vary, nedokončil. „Jednou to přijít muselo,“ řekl při loučení 84letý nejstarší aktivní basketbalista v České republice „Dědek“ Luboš Zahradníček. S basketbalem začal v roce 1945 v klubu Sokol Žižkov, kde hrál dorosteneckou ligu. Dále působil v mužstvech Slávia Zeměměřiči (1951), Slavoj Vyšehrad (1952–1954), Slavoj Střelice (1954–1955), Baník Sokolov (1956–1958). Od roku 1960 byl členem TJ Lokomotiva Karlovy Vary, kde hrál ligu, divizi, oblastní, krajský i místní přebor. Do loňska byl aktivním členem veteránského družstva, které dvakrát týdně trénovalo a hrálo veteránské zápasy i turnaje. Jeho dlouhá kariéra je od roku 2018 zaevidována do České databanky rekordů.