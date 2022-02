„Byla to moje premiéra v této pozici mezi profesionály. Samozřejmě je to úplně odlišné od práce s mládeží či ve 2. lize (zde vede Novák USK Slunetu Ústí n. L.), ale kluci mi hodně pomohli. Asi i proto, že jsou to profíci, věděli, že musíme být na stejné vlně, a hodně mi to usnadnili,“ sdělil své dojmy z nové zkušenosti Novák.