Ústí nad Labem /ROZHOVOR/ – Resuscitace volejbalového Ústí se zatím nedaří. Severočeši stále čekají na první bod v extralize, přesto trenér Petr Brom, který má kdysi slavný klub vzkřísit, neztrácí neději. Nově vybudovaný tým nezatracuje.

„Hráči jsou mladí a nezkušení a dělají fatální chyby. Chci posunout jejich myšlení, aby chtěli vyhrát, aby šli vyhrát," zná lék na uzdravení uznávaný kouč.

Dvě prohry, žádný bod a jeden uhraný set. To není ideální start do sezony, co?

Na první zápas jsme jeli do Varů, které jsou pasovány na favorita ligy, a dva sety jsme vzdorovali, třetí odpadli. Mrzí nás zápas s Ostravou. Chtěli jsme bodovat, ale prohráli jsme koncovky setů. Celkově jsme prohráli čtyři koncovky po hrubých chybách. Děláme fatální chyby. Jestli nám nestačí vedení 22:19 nebo 21:16, tak to je špatné. Jde o sebedůvěru, která dělá tým týmem, a tu zatím hledáme. Jakmile se dostaneme do koncovky a do vedení, tak hráči pod tlakem znervózní, protože jsou mladí a nemají toho moc odehráno. Já hráčům nemůžu vytknout bojovnost, ale v koncovkách se projeví zkušenost a tam zatím taháme za kratší provaz.

Mohla by to zlomit jedna povedená koncovka? Hráči by si pak začali víc věřit.

Je to dané nezkušeností některých hráčů. Musí se najít lídr, který to v takových okamžicích vezme na sebe. Pro trenéra je strašný, když nedohrajeme vedení 22:19 a každý hráč udělá jednu fatální chybu. To nemůžete dělat nic. Tohle nám vadí a to nás sráží.

Lídrem měl být Brazilec Ze…

Od něj jsme čekali víc. Jenže přišel nepřipravený, v takové kondici prostě nemůže cizinec přijít.

A jak se jeví Američan Nadazdin a Australan Boehm?

Američan je třiadvacetiletý kluk a má svoje limity. Ve Varech se zranil, když s přemírou snahy při rozcvičce skočil Australanovi na nohu a udělal si výron. To jsou věci, na které si nechci zvykat, ale musím je brát.

Jak si vede další posila nahrávač Ulč?

Je to mladý kluk. Měl dlouhodobé zranění, ze kterého se vylízal, a já věřím, že poroste nahoru a bude tým řídit. Zatím jsme spolu dva a půl měsíce a všechno prověří až čas.

Tým ale potenciál má, ne?

Určitě! Možná jsem až moc kritický, ale já nejsem zvyklý vídat takové chyby. Snažíme se to odstranit a ten posun tam je. Akorát jde o psychické záležitosti. Existuje volejbalová chyba a pak nevolejbalová fatální chyba a ty fatální chyby jednotlivců nás zatím trápí.

Kdy podle vás přijde zlom? Už byste měli začít vyhrávat, abyste se dostali do play off.

To kdybych věděl (úsměv). V sobotu jedeme do Příbrami, která taky ještě nevyhrála, ale doma je silná. Je pravda, že to chceme posunout výš, ale pravdou taky je, že ostatní týmy posílily. A to není výmluva. My budeme muset hrát každý zápas jako o život, protože body se nám nebudou získávat lehce. Já zkrátka nevidím tým, u kterého bychom si řekli, že stoprocentně vyhrajeme. Naopak všichni k tomu budou přistupovat tak, že Ústí hrálo baráž a že to bude snadný zisk bodů. A to je ta lámačka v hlavě. Chci posunout myšlení hráčů, aby chtěli vyhrát, aby šli vyhrát. Pokud se zbavíme věcí, které nás trápí, budeme úspěšní.