Ústí n. L. - Nejtěžší porážku sezony museli skousnout basketbalisté Ústí. A ještě ke všemu před zraky svých fanoušků. Sluneta si doma proti Svitavám utrhla ostudu, když slízla výprask 56:103.

„Už jsem to rozdýchal,“ pravil den po debaklu o 47 bodů generální manažer klubu Tomáš Hrubý.



Ústí projelo mač hlavně kvůli třetí periodě, kterou ztratilo 2:33. Ke zkratu má Hrubý vysvětlení. „Je to úplně jednoduché. Potkaly se dvě věci – nám extrémně nic nešlo a jim tam všechno padlo.“



Hrubý po hororovém výkonu v kabině neřádil, pro kolaps měl pochopení. „Chtěl bych se fanouškům omluvit, ale je potřeba si uvědomit, že kluci nejsou roboti. I oni mají právo na to, aby se jim něco nepovedlo. Bohužel se to nepovedlo úplně všem…“

Hrubý nechystá žádné sankce či opatření, aby se podobný výpadek neopakoval. „Neříkám, že to bereme na lehkou váhu, ale neděláme z toho vědu. Kluci za poslední dva měsíce ukázali sílu. Mají skvělou partu a věřím, že to hodí za hlavu,“ říká Hrubý. „Může nám to i pomoct, kluci si sednou na zadek a budou dál pracovat. V nadstavbě A1 budou všechny zápasy těžké, musíme se na to soustředit.“



Do nadstavby chce Ústí posílit. „Máme vyhlédnutou posilu na pozici většího křídla, příchod je jen otázka dnů,“ dodává Hrubý. V týmu naopak skončil Američan Zollo, který neuspěl na try-outu.