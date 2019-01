Ústí nad Labem - Stolní tenisté ústeckého Slavoje Severotuk už znají jízdní řád nové extraligové sezony.

Stolní tenista Slavoje Ústí Jakub Seibert. | Foto: Deník/Rudolf Hoffmann

Družstvo trenéra Josefa Brauna, které to loni senzačně dotáhlo až do semifinále play off, odstartuje nový ročník nejvyšší soutěže 11. září na domácích stolech, kde se utká s Libercem.

Domácí dvojutkání

Šestnáctého října pak Severočeši doma změří síly s pražskou Kotlářkou a o jediný den později přivítají věhlasné El Niňo Praha.

První venkovní zápasy odehrají Ústečané až na konci měsíce, konkrétně 30. října se představí na stolech obhájců extraligového prvenství z Havlíčkova Brodu a o den později hrají na půdě DTJ Slavia Hradec Králové.