Nejprve porazily 6:4 SF EL Niňo, Martina Smíšková vyhrála dvakrát, bodem doplnila Martina Nováková, a protože soupeřky přijely jen ve dvou, dostal SKP tři body kontumací. V odpoledním utkání pak osvědčená ústecká sestava vyřídila Stodůlky 7:3, když Karolina Vysocká s Martinou Novákovou vyhrály čtyřhru a všechna tři svá utkání.

„Ceníme si čtvrté výhry v řadě, holky podaly super výkon. Sehrála se dvojice pro čtyřhru, Nováková s Vysockou mají vysokou úspěšnost, v žebříčku první ligy jsou druhé,“ byl více než spokojen vedoucí týmu Jiří Novák. Do konce soutěže zbývají dvě kola, ústecký tým může dohrát v pohodě, ligu má pro příští ročník zajištěnu.

SESTUPUJÍCÍ MUŽI ZÁVĚR BOJKOTUJÍ

Ve zcela opačné situaci jsou muži TTC Ústí, kteří ze 3. ligy sestoupí do krajské divize. Jejich rezignace došla tak daleko, že do Chodova ani nejeli, prohráli tak kontumačně 0:10. Stejný výsledek si zapsali proti Baníku Most, ústeckým chyběl čtvrtý hráč, a to se špatně vzdoruje.

Kontumace řádily také v nižších krajských soutěžích, Slavoj Krásné Březno přijel do Štětí jen ve třech, tím odevzdal soupeři 5 bodů a prohrál 7:11. Přesto skupinu C Krajského přeboru II. třídy stále bezpečně vede právě před Štětím B.

Další výsledky 19. kola celkům z Ústecka také nedělají radost, Chemička Ústí dostala od Roudnice B 6:12 a je pátá, poslední Dolní Zálezly prohrály 5:13 s Varnsdorfem. Ve skupině B se SKP B po vítězství v Citolibech 10:8 drží na čtvrtém místě, Apollo Ústí remizovalo 9:9 s Teplicemi a je šesté.

