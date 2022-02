Hrajete rádi šipky? Tak musíte vyrazit do BARU NO NAME

Oblíbili jste si letky, násadky, hroty a magický kulatý terč? Chtěli byste rádi vyzkoušet turnaj a poměřit síly s ostatními hráči? Tak právě pro vás je ústecký BAR NO NAME to pravé ořechové.

Při turnajích v šipkách jde hlavně o zábavu. | Foto: archiv

Na Střekově v Raisově ulici se hrají turnaje každý víkend. K dispozici jsou dva steelové a dva elektronické terče. Můžete si tady zahrát klasický turnaj 501, nebo vyzkoušet specifičtější cricket. Hraje se o věcné ceny. Medaile čeká i na hráče, který předvede nejvyšší zavření. BAR NO NAME.Zdroj: archivÚčastníci turnajů se mohou v NO NAME dobře najíst a napít. Čeká na ně poctivá domácí kuchyně a zajímavá nabídky alko i nealko nápojů. „Klasické turnaje se u nás hrají každou sobotu od 16 hodin. Sejdou se tu hráči z ligových soutěží i amatéři. Na těchto turnajích si cenu odnese i hráč na posledním místě. Náš cíl je rozšířit povědomí o tomto krásném sportu. Během turnajů podáváme pití i jídlo, specializujeme se na staročeskou kuchyni, steaky a pizzu, kterou pečeme v profesionální peci na dřevo,“ říká Miroslav Pekař a Karla Houfková, majitelé NO NAME. Pokud se na turnaj necítíte, můžete si během týdne přijít jen tak zaházet. Velkým plusem je fakt, že tady se za šipky prostě neplatí. „Mimo turnajů tu v běžné pracovní dny probíhají tréninky kde si hráči rozšiřují své šipkařské dovednosti. Jsme v podstatě taková šipkařská domácí hospoda,“ dodal Pekař. Zájemci o šipkové turnaje mohou volat na číslo 704 358 833. Nebo prostě mrkněte na stránky facebook.com/ barnonameusti.