Západní skupině I. ligy vládne duo Severočechů. Chomutov uspěl i ve třetím duelu, kde zdolal SP Basket 80:71, Litoměřice přetlačily dalšího ze spolufavoritů, pražskou Slavii 83:81. „Když mi kluci před zápasem gratulovali k narozeninám, žertoval jsem, že by pro mě vítězství nad Slavií bylo nejlepším dárkem,“ svěřil se po utkání rozehrávač Slavoje Jan Dvořáček, jenž coby narozeninový oslavenec přispěl k výhře pěti body a především osmi asistencemi.

„Zklamání. Nejde o porážku, ale o to nasazení, které v Olomouci a s Nymburkem bylo. Nevím, z jakého důvodu to teď chybělo. Nic nám nevycházelo, nestavěli jsme dobré clony, nenavedeme si tam hráče. Takto šanci na úspěch nemáme,“ kritizoval i rozehrávač Válečníků Ondřej Šiška.

Opačná nálada panovala v Děčíně, který prohrál na své palubovce s Brnem 63:79. „Brno hrálo výborně. Druhá věc je, že v prvním poločase jsme byli střelecky impotentní a Půlpán dal naopak tři trojky. Do druhé půle jsme šli s desetibodovým deficitem. Naše agresivita a bojovnost tam nebyla, na útočným doskoku jsme se začali rvát až v poslední čtvrtině a to je málo,“ tvářil se kysele děčínský lodivod Tomáš Grepl.

Právě Johnson (20 bodů), Svejcar (18), Pecka (16) a Autrey (13) byli hlavními strůjci úspěchu. Poslední jmenovaný zapsal navíc 10 doskoků a 13 asistencí, díky čemuž zaznamenal populární triple-double. „Naším cílem bylo hrát rychle, půjčovat si míč, dostat se do vymezeného území a případně vyhazovat na volné střely. Hráli jsme naši hru, věřili jsme v náš systém a zvítězili jsme,“ pochvaloval si povedené utkání Američan, jenž vyrazí ve středu se svými spoluhráči k prvnímu zápasu Alpe Adria Cupu do slovenské Prievidzi.

„Nepřijeli jsme do Jindřichova Hradce v úplně dobrém rozpoložení po začátku sezóny, ale myslím, že jsme předvedli skvělý zápas,“ měl radost z výhry Ústeckých trenér Jan Šotnar. „Domácí mají mladý tým, který se bude ještě zlepšovat, rozhodly naše zkušenosti. Skvělý zápas odehrála celá základní pětka, ale pomohli i hráči, kteří normálně minuty nedostávají,“ pochvaloval si.

