I přesto, že je na severu Čech teprve krátce, s týmem se rychle sžívá. V Pardubicích stihl 10 bodů a 12 doskoků, v domácím prostředí proti Ostravě zabrzdily jeho minutáž zbytečné fauly. Zastavil se tak na 9 bodech a 5 doskocích.

Jak jste si užil první zápas před domácím publikem a jak byste ho zhodnotil?

V první řadě jsem nadšený, že jsme naše fanoušky potěšili výhrou. Snažil jsem se pomoci týmu nejlépe, jak jsem uměl. Je ještě spousta věcí, na nichž musíme pracovat, ale řekl bych, že zejména v obraně jsme předvedli solidní výkon.

Utkání jste ale nedohrál, jelikož jste se vyfauloval, přitom trenér vám chtěl dát větší minutáž…

Nehrál jsem soutěžní zápas hrozně dlouho, snažil jsem se ale být maximálně důrazný. I trenér mi říkal, že musím být víc trpělivý, trochu se uklidnit v hlavě, hrát se stejnou vervou, ale s trochu menší agresivitou.

Začal jste však výborně, také v Pardubicích jste odehrál výborné utkání, v němž jste zaznamenal double-double. Za týden, co jste tu, skvělá vizitka. Jak byste zhodnotil své zapracování do týmu?

Jsem opravdu šťastný, že o mě trenér projevil zájem a dal mi příležitost hrát za Slunetu. V Pardubicích to bylo velké vítězství, ale já své statistiky neřeším, důležité je, že to pomohlo týmu. Budu dál trénovat a pracovat na tom, aby byla naše souhra ještě lepší.

Studoval jste v USA, co vám dala zkušenost se zámořským basketbalem?

Komunikaci, což je v obraně strašně fajn věc. Přiznám se ale, že někdy se snažím až tak moc pomoci svým spoluhráčům, že zapomenu na svého hráče.

Vaše poslední štace byla v černohorské lize, můžete ji porovnat s tou českou?

Z mého pohledu je česká liga lepší. V Černé Hoře je to daleko individuálnější, spousta hráčů hraje hodně na sebe. Tady je pojetí daleko týmovější, což mi vyhovuje.

Gligorije Rakočevič

Věk: 25

Pozice: 5 (pivot)

Místo narození: Bijelo Polje, Černá Hora

Výška: 211 cm

Váha: 116 kg

Předchozí kariéra: Oregon State (USA) (2015-2019), Lovcen Cetinje (Černá Hora) (2019-2020)