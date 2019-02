Roudnice nad Labem – Po letní pauze se o slovo znovu přihlásil evropský šampionát tahačů. O mistrovské body se pojede na populárním Hungaroringu.

Piloti Buggyry Adam Lacko (vlevo) a Jiří Forman. | Foto: Buggyra

V roli průběžného lídra dorazí do Madarska pilot roudnické stáje Buggyra Adam Lacko, kterého však tato skutečnost nechává absolutně klidným. Před dalším podnikem mistrovství Evropy se cítí v pohodě.

Stejně jako loni, bude i letos podle Lacka Hungaroring o souboji mezi ním a Hahnem. S tím rozdílem, že letos je ve hře titul mistra Evropy. „Loni byl Norbert Kiss nedostižný, takže jsme s Jochenem Hahnem bojovali o druhé místo. Letos jsme se posunuli o level výše. Přetahujeme se o každý bodík, je to strašně vyrovnané. Pokud půjde jeden z nás do trháku, bude to mít ten druhý hodně těžké," odhaduje Lacko, jenž vede šampionát o jediný bod před Jochenem Hahnem.

Nováček letošní sezony Jiří Forman figuruje na 10. místě a nejlepší výsledek, který zajel, bylo třetí místo ve francouzském Nogaru.

PŘÍŠTÍ VÍKEND V MOSTĚ

„Asi není tajemstvím, že mi voda sedí. Byl bych doslova nadšený, kdyby pršelo. Jenže Evropu v těchto dnech sužuje tropické počasí a předpověď to jen potvrzuje. Ale i tak se samozřejmě do Maďarska těším. Jezdci formule 1 o Hungaroringu tvrdí, že je to takové druhé Monako. Jsem tedy zvědav, jak se tam poskládáme s trucky," uvedl Forman.

Tým Buggyra Racing figuruje v poháru konstruktérů na druhém místě. „Nemá cenu honit dva zajíce. Letos jsme vsadili na Adam a zatím se sázka vyplácí. Tento víkend jedeme na dvou vlnách. Určitě to ale zvládneme, máme zkušený tým! Nakonec jsem se rozhodl pro Hungaroring, přeci jen máme poprvé od září 2009 v osobě Adama průběžného lídra," uvedl manažer týmu Jan Kalivoda.

Už příští víkend se šampionát přesune do Mostu!

Mistrovství Evropy tahačůPrůběžné pořadí ME: 1. Hahn 173 b., 2. Lacko 168, 3. Reinert (Něm./MAN) 104, …10. Forman 30, 12. Vojtíšek 17.

Pohár konstruktérů: 1. Reinert 285, 2. Buggyra 223, 3. Lion 170.

Po Maďarsku se ME tahačů jede v Mostě (2. – 4. 9.).