Turnaj Euro Floorball Tour ozdobí sportovní konec léta v Ústí nad Labem už během nadcházejícího víkendu. Fanoušci se mohou těšit nejen na pořádné bitvy, ale také na bohatý doprovodný program a speciální fanzónu. Přímo v hale můžete vyhrát vouchery na 10 000 korun od partnera české reprezentace společnosti Puma.

V Ústí nad Labem bude k dispozici bohatý doprovodný program. | Foto: Český florbal

Během každého českého zápasu budou mít dva fanoušci šanci si přímo na povrchu ve Sportcentru Sluneta vystřelit voucher na 10 000 korun od Pumy. Stačí během druhé pauzy trefit přes celé hřiště otvor v brance a desítka na nákup sportovního vybavení od partnera české florbalové reprezentace je vaše! O přestávkách diváky čeká i další zábava, o kterou se postará i spolupořadatelský oddíl Florbal Ústí. Zkrátka se bude neustále něco dít.

Zajistěte si včas místo! Vstupenky koupíte v síti Ticketportal

Fanzóna přímo u Slunety také ožije florbalem

Vedle dějiště největšího ženského florbalového turnaje v Česku za poslední roky vyroste fanzóna, ve které najdou fanoušci řadu stánků, kde mohou osvědčit svůj florbalový um, prohlédnout si výstavu věnovanou třicetileté historii florbalu v České republice. K dispozici bude dále stánek s malbami na obličej, děti se budou moci vyřídit na Air Tracku, který zajistí nedaleké zábavní centrum Jump family. Na stánku hlavního partnera Českého florbalu pivovaru Holba si budete moct koupit občerstvení a užít si spoustu další parádní zábavy.

Velké florbalové bitvy v Ústí? Před deseti lety to bylo finále poháru

V sobotu se přímo v areálu fanzóny odehraje turnaj Street Floorball League, kterým vyvrcholí šestý ročník této oblíbené letní série. Spolu se SFL dorazí také stánek Bageterie Boulevard a OZP, která nabídne všem zdarma sportovní masáže. V pátek se na venkovním hřišti představí v rámci speciálního turnaje holky od kategorií elévek po starší žačky z různých florbalových klubů z Ústecka, které si s sebou mohou přivézt i kamarádku, která nehraje florbal závodně. V neděli se mohou návštěvníci Slunety těšit na turnaj starších žákyň pod otevřeným nebem, ve kterém se představí hráčky domácího Ústí nad Labem, Litvínova, Lovosic a Podbořan.

Udržitelné Ústí

Jak je již na akcích Českého florbalu zvykem, tak nebude chybět ani podpora udržitelnosti. Na místě můžete pomoci dobré věci. Vhozením zálohovaného kelímku do speciálního Haimaboxu darujete 50 korun na konto organizace Haima, která pomáhá onkologicky vyléčeným dětem v návratu zpět do běžného života, případně bude možné navázat zlatou stuhu ve fanzóně. Na Slunetě budete moci také odevzdat staré a nepoužívané mobilní telefony do speciálního boxu Remobilu. Tyto mobily budou poté rozebrány na prvočinitele, které poslouží k další výrobě elektroniky. Za každý telefon navíc daruje Remobil deset korun na konto České olympijské nadace. Samozřejmostí bude také třídění odpadu, které probíhá v koordinaci s partnerem Ekokom.

