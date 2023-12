Mladý tým pod taktovkou od léta nového kouče Ondřeje Žaby potřebuje hlavně do svého projevu přidat zkušenosti. „Které by eliminovaly naše mládežnické, až žákovské chybičky. Když se nabídla varianta získat Tomáše Hýského, neváhali jsme,“ přiznal Přikryl.

Stejně tak potvrdil, že o jeho příchod usiloval několik let. „On dříve ale neměl důvod z Kladna odcházet. Až letos, když tam sehnali cizince a Hyzy neměl takové vytížení. Impulz vzešel od Tomáše, že pokud splníme podmínky jemu i kladenskému klubu, tak se dohodneme. Dohoda to byla rychlá.“

Ústečtí volejbalisté točí smečaře. Kanadské mládí nečekaně střídá legenda Hýský

Přikryl potvrdil, že na základně jeho příchodu byl uvolněn kanadský legionář Levi Olson. „Úplně nenaplnil naše očekávání. Nyní je na testech v německém týmu, vím, že měl nabídku i ze Švédska. V Evropě se uplatní. My jsme mu nedělali při odchodu problémy.“

Další velké kádrové změny se nedají očekávat. I když. „Máme čas do konce ledna, kdy končí přestupy. Teď to necháme, snad přijde zlepšení. V sobotu doma končíme proti Karlovarsku první polovinu základní části. V té druhé půli se chceme posunout do desátého místa a pokusíme se dostat alespoň do předkola play off. To byl náš hlavní předsezonní cíl,“ dodal Přikryl.