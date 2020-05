Mimo jiné i o tom, zda tito dva zůstanou, se dočtete v unikátním rozhovoru, který poskytl Deníku manažer klubu David Stummer.

Sezóna skončila nedohraným čtvrtfinále, jak ji lze hodnotit?

Rozdělil bych to na dva pohledy. Jeden je výsledkový, a ten se, co se týká základní části vydařil. Chtěli jsme být do 4. místa a začínat play-off doma. Do něj jsme šli s cílem hlavně nasbírat zkušenosti, protože pro spoustu kluků to byly první vyřazovací zápasy mezi muži. Někde vzadu v hlavě jsme měli i to, že by to letos třeba i mohlo klapnout s postupem, ale tím, že jsme se o tom veřejně nebavili, tak jsme si na sebe nedělali žádný tlak. Prostě jsme si šli zahrát, jak nejlépe umíme. Jak by to dopadlo už neví nikdo.

A ten druhý?

Druhý byl, jak si kabina zvykne na nový realizační tým a na spoustu nových věcí, které po nás trenéři chtěli. Zpočátku to vypadalo všelijak a hodně lidí nás po změně na trenérském postu odepisovalo. Jsem rád, že jsme se, i přes zpočátku rozpačité výsledky a herní projev, dokázali zvednout a mělo to vzestupnou tendenci.

Kdo podle vás v uplynulém ročníku nejvíce překvapil?

Nerad bych zmiňoval jednoho hráče, protože spousta kluků zahrála nad očekávání nebo se po slabší minulé sezóně dokázali zvednout. Pokud, ale mám říct jedno jméno, tak je to Míra Fořt.

Proč právě on?

Na to, že se vracel po dlouhé pauze způsobené zraněním a hned naskočil do své první sezóny mezi chlapy, tak hrál od začátku sezóny s velkým sebevědomím. Postupem času zjistil, co si na hřišti může a nemůže dovolit a jeho výkon rostl v celé sezóně. Bohužel v posledním zápase základní části si obnovil zranění a sezóna pro něj skončila dřív než ostatním. Nicméně, jak Míru znám, tak je to buldok a vrátí se ještě silnější než dřív.

Kromě něj zazářil naplno i Dominik Beneš, zůstanou oba i pro další sezónu?

Oba ukázali, jaký potenciál v nich je. Může se stát cokoliv a přestupových spekulací je spousta. Nabídky hráčům samozřejmě chodí. Míra v současnosti čeká na operaci, až povolí opatření a rozběhnou se lékařské zákroky. S Dominikem jsme to intenzivně řešili. Samozřejmě nabídek má spoustu, ale jsme domluvení, že pro příští sezónu zůstává v Ústí.

Do ní máte velké ambice, můžete poodkrýt, jak vysoko chcete mířit?

Určitě si chceme dávat opět postupné cíle. Jako klíčové vidím znovu skončit do 4. místa po základní části a začínat play-off doma. Pak samozřejmě chceme bojovat o postup do Superligy.

Klub díky tomu i zamíchal jmény na pozicích trenérů áčka a juniorky, jak jsou tedy nyní rozdělené kompetence?

Je to tak. Novým trenérem A-týmu mužů je Vladimír Trčka, který se přesouvá od juniorů, kde ale bude nadále působit v roli asistenta. Asistentem bude stejně jako v minulé sezóně Jakub Koník a nově do realizačního týmu bude patřit i David Merta. Ten bude zároveň i hlavním trenérem juniorů. Je to takový mix a je to hodně provázané vzhledem k tomu, že hodně prostoru v A-týmu dostávají junioři. Současně ale nesmím zapomenout poděkovat za spolupráci bývalému kouči Davidu Derkovi. Vážím si toho, že nabídku vést A tým přijal.

Kdo bude mít co na starost?

David Merta s Vláďou Trčkou to budou mít propojené a budou se starat o plynulý přechod hráčů do A-týmu a jejich rozvoj. Jakub Koník bude působit čistě u áčka.

Hrát ale juniorskou i seniorskou soutěž prakticky s jedním týmem je hodně náročné. Plánujete přivést i nějaké posily, nebo chcete spoléhat na současný kádr?

Pro příští sezónu přejde do A-týmu dost hráčů ročníku 2001. Ročníkově bude v mužích hráčů po dlouhé době dost, jelikož se tím rozšíří kádr. Navíc drtivá většina hráčů již za áčko nastoupila čili tam je i kvalita. Chceme pokračovat v dobré práci s mládeží a stavět na odchovancích. Toto se nemění ani vzhledem k ambicím. Samozřejmě, ale řešíme i vhodné doplnění kádru zajímavými jmény. Jde o hráče, kteří mají ke klubu vztah a místní prostředí pro ně nebude cizí, což už potvrdily návraty Vojtěcha Semeráda a Jiřího Šafařovského.

Sezóna byla předčasně ukončena, práce manažera ale jistě neskončila. Co všechno jste měl během pauzy na programu?

Práce je spousta. Řešíme nastavení příští sezóny, ale zároveň je potřeba dodělat spoustu věcí k té současné, protože situace ohledně koronaviru udělala své. Pro příští sezónu pak ladíme hráčský kádr, ale i trenéry a další věci. S šéftrenérem klubu Davidem Mertou vedeme intenzivní jednání každý den.

Florbal není úplně profesionálním sportem, přesto, nemáte obavy, že by se příští sezóny, a zejména rozpočtu, dotkla současná situace?

Určité obavy jsou. Nikdo neví, jak vše bude a jaké dopady to přesně bude mít. Vše ukáže až čas, ale věřím, že se s tím popasujeme, jak nejlépe dokážeme.

Našel jste si během karantény čas i na sport?

Zpočátku jsem spíše relaxoval u Netflixu a dával si od sportu pauzu. Ale je potřeba něco dělat, takže cvičím, chodím běhat a občas zařadím i kolo. Netflix samozřejmě jede dál.

Předpokládám ale, že florbal vám chybí…

Každým rokem ze mě sezóna vyždímá čím dál víc, takže pak florbal na nějaký čas nechci ani vidět. Letos musím říct, že mi to chybí. Základní část beru jako něco co je potřeba, řekněme přetrpět, hlavně směrem k venkovním zápasům, kdy se opravdu najezdíme spoustu kilometrů a strávíme spoustu času na cestách. To nejlepší a nejzábavnější, což je pro mě play-off, letos skončilo hodně brzy a hodně mi to chybí. Nikdy jsem to neřekl a nevěřil jsem, že řeknu, ale těším se až to všechno zase vypukne a sejdeme se se spoluhráči na startu letní přípravy. Pak se samozřejmě po prvním tréninku budu proklínat (smích).

Jak se udržovali hráči?

Zpočátku bylo volno. Od poloviny dubna měli individuální plán čtyř tréninků týdně. Šlo hlavně o posilování a běh.

Dva ústečtí odchovanci nedávno měnili dres, Martin Pražan míří do Švýcarska, co na to říkáte?

Je to super. Martin si to zaslouží a přeji jemu i Mikuláši Krbcovi ve Spartě hodně štěstí. Je to dobrá vizitka i pro náš klub.

Sezóna skončila předčasně, co byste vzkázal fanouškům?

Rád bych jim za celý klub poděkoval za úžasnou atmosféru, kterou na našich zápasech vytvářejí. V play-off vždy vše ještě vygraduje. Letos to bylo hodně krátké, čili věřím, že jim florbal chybí a nemohou se, stejně jako my, dočkat nové sezóny.