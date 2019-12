"Do poháru se každý rok hlásíme primárně proto, že chceme hrát více zápasů. Od začátku jsme zastáncem toho, že by to tak mělo být. Basketbal, nebo sport obecně, se dělá pro fanoušky, a ti chtějí chodit na zápasy," zopakoval fakt, který už zazněl mnohokrát. "Druhá věc je ta, že se chceme konfrontovat s kluby napříč Evropou a očekáváme kvalitní utkání," dodal.

Po zářijovém losu ho potěšilo, když viděl skupinu s Děčínem, Osijekem a Grazem. "Věděli jsme, že s Děčínem to budou dobré souboje, tušili jsme, že i chorvatský Osijek bude hrát kvalitní basketbal. Otazník byl nad Grazem. Bohužel i přesto, že přeskládali kádr oproti loňským sezónám, a ta kvalita je o něco větší, tak se potýkají s velkou výměnou hráčů během sezóny a nepřináší to výsledky," pustil se do hodnocení protivníků.

ZÁPAS ZA TREST

V posledním kole, kdy už bylo jasné, že Sluneta skončí první a Graz poslední, přijel do severočeské metropole rakouský soupeř, jenž dorazil jen se sedmi hráči, což výrazně ovlivnilo kvalitu zápasu. "Hodně mě to zklamalo. Bylo sice rozhodnuto o postupech i dalších podstatných věcech, přesto jsem doufal, že půjde o kvalitnější utkání," dal najevo trenér ústeckých košíkářů své rozčarování. "Byl jsem rozhodnutý, že dám minutáž mladším hráčům, nicméně Graz přijel v sedmi lidech a přistoupil k tomu pro mě neakceptovatelným způsobem. Určitě se nechceme nad nikoho povyšovat, každý soupeř má náš respekt, ale výsledkem je jen to, že jsme i s mladíky celý zápas pohodlně vedli a nakonec vyhráli o třicet bodů. Vždy se říká, že zápas je lepší než trénink, bohužel ani to tentokrát neplatí, protože ani ty mladé kluky nebyl Graz schopen prověřit natolik, abych z toho já jako trenér mohl vycházet."

Kromě zápasu, který tak neměl téměř žádnou vypovídající hodnotu a i návštěvnost tomu odpovídala, navíc vinou zranění nedohráli Jan Karlovský a Dalibor Fait. "To je další obrovská kaňka na tomto zápase. Karlovský má lehčí výron, věřím, že bude zpět brzy, bohužel zranění Dalibora Faita bude asi vážnějšího charakteru," zalitoval šéf ústecké lavičky.

Pištěckého také rozladilo hodnocení zápasu ze strany Grazu. "Ústí potvrdilo, že je lepším mužstvem a zaslouženě vyhrálo. My jsme sem přijeli v sedmi hráčích a jen s jedním pivotem, prioritou je pro nás liga. Možná to bude znít vtipně, ale my jsme s tím, co jsme předvedli, spokojení, protože zápasy v AAC bereme jako takové lepší tréninky, které nám ukáží, jak na tom jsme v konfrontaci s kvalitními evropskými týmy," nechal se i přes porážku 81:113 slyšet trenér rakouského výběru.

"Pevně věřím, že to tak nemyslel, protože výsledky dobré neměli, a pokud se někdo hlásí do mezinárodního poháru jen proto, aby měl lepší tréninky, tak je to špatné, protože to nepomáhá nikomu," kontroval domácí kouč. "Vedení soutěže by možná mělo přehodnotit podmínky účasti některých týmů," dodal rázně.

Sluneta narazí ve čtvrtfinále na dalšího rakouského soupeře. Nebude to ale devátý Graz, nýbrž vedoucí Vídeň. "Ve skupině měli Opavu, takže jsem je sledoval. Mají za sebou spoustu slušných výsledků, ačkoliv v Opavě prohráli tuším o třicet bodů, takže si myslím, že nás čekají další dva kvalitní zápasy a věřím, že bychom mohli poprvé postoupit do semifinále AAC," nadhodil Pištěcký směrem k duelům, které se odehrají nejspíš na přelomu ledna a února.