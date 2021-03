Sluneta pod Janem Šotnarem exceluje, v nadstavbě je stoprocentní a potenciál naznačila i v závěru základní části, kde trápila Nymburk. Posun jde vidět i v sebevědomí hráčů, kteří v nadstavbě odrazili další comeback Děčína, zvládli také obrat s Olomouckem, který rozhodli ve vypjaté koncovce. Ty se jim v předchozích zápasech příliš nevedly. Velký podíl na tom má také Lamb Autrey, jemuž dal ústecký trenér novou roli. A ta Američanovi sakra svědčí. "Chtěl jsem mít na rozehrávce hráče, který dokáže být bodovým lídrem týmu, a jak jde vidět, ten styl mu sedí," pochvaluje si geniální tah stratég, jenž patří v lize k nejmladším trenérům.

Čtyři zápasy, tři, ne vždy snadné, výhry. Dá se tedy říct, že výměna trenéra zabrala?

Každá podobná akce v jakémkoliv týmu vyvolá nějakou reakci. Já jsem rád, že v našem případě to byla změna k lepšímu. Na hráčích vidím, že jsou motivovaní a chtějí, aby sezóna dopadla lépe, než jak se vyvíjela.

V Děčíně jste odrazili comeback Válečníků, doma otočili duel s Olomouckem. Byla i to známka, že tým změna trenéra probudila?

To nevím, ale je pravdou, že tam byla daleko větší vůle a chtíč po výhře, a bez nich bychom ty zápasy asi nezvládli.

Klíčovou postavou byl i Lamb Autrey, jemuž prospěl po konci Michala Šotnara přesun na post rozehrávače. To byla cílená změna?

Lamb Autrey je tvůrce hry. Chtěl jsem mít na rozehrávce hráče, který dokáže být bodovým lídrem týmu, a jak jde vidět, ten styl mu sedí. Navíc má ale schopnosti a dovednosti vytvářet svými nájezdy prostor pro spoluhráče, jelikož obrana má co dělat s ním.

K tomu rostou i výkony rozehrávače DJ Hanese, čím to?

Tam bych řekl, že to bylo především o hlavě. Také jsme ho dali do trochu jiné pozice, nemusí se tolik nutit do vyvážení míčů a hraje více z křídla. Dali jsme mu trochu více volnosti, míč do ruky a on se rozstřílel.

Zápasů ale moc nemáte, po Hradci a Svitavách vám vypadl i souboj s Děčínem…

Nejspíš se teď bude každý týden řešit, s kterým týmem budeme hrát, kdo bude zdravý. I pro nás je to ale asi lepší, trénovali jsme teď dost a všichni se těší na zápasové vytížení. Věřím, že i my už jsme po těch zdravotních patáliích připraveni.

Nadstavba ale končí už za necelé čtyři týdny a vy máte tři odložené zápasy plus běžný program. Dá se to zvládnout?

Myslím, že dá. Na konci března je jedna volná středa právě pro tyto případy, tam máme zatím naplánovanou dohrávku ve Svitavách. Do uvolněného okýnka místo Děčína jsme dojednali předehrávku ze soboty s Ostravou, Děčín budeme řešit, až mu skončí karanténa. Zbytek zápasů své termíny má.

Aktuální program SLUNETA Ústí:

17.3., 17.00, Ústí-Ostrava

22.3., 18.00, Ústí-Hradec Králové

24.3., 17.00, Hradec Králové-Ústí

27.3., 18.00, Ústí-Svitavy

31.3., ??:??, Svitavy-Ústí

3.4., 18:00, Olomoucko-Ústí

?? Ústí-Děčín