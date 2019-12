OTÁZKY:

1, Pamatujete si své Vánoce z dětství a také na dárek, který Vás nejvíce potěšil?

2, Stalo se Vám, že oslava Vánoc proběhla na nějakém netradičním místě? Třeba v zahraničí?

3, Jaké vánoční zvyky ve Vaší rodině držíte?

4, Jak se aktivně zúčastníte přípravy Vánoc? Pečete? Vaříte? Uklízíte? Nebo něco jiného?

5, Co popřejete čtenářům k Vánocům?

Vladimír Brož, obránce hokejového ústeckého Slovanu

1, Jako každé dítě jsem měl radost z hraček. Ať už šlo o stavebnici, nebo auto na dálkové ovládání, ale vždy jsem měl radost, když jsem dostal hokejku nebo jakoukoli věc na hokej.



2, Vánoce jsem vždy slavil s rodinou, snažím se o Vánocích navštívit celou svou rodinu a trávit s nimi co nejvíc času.



3, Žádný konkrétní zvyk doma na Vánoce nemáme, jen v den Vánoc se snažíme navštívit všechny babičky a dědečky.



4, Vaření a pečení nechávám na mamce, která vždy skvěle uvaří a vybaví mě domu řízky, salátem a také cukrovím. Doma mě menší úklid čeká, ale co mám opravdu rad je zdobení stromku.



5, Čtenářům popřeji hlavně zdraví, protože to je nejdůležitější, a aby trávili co nejvíc času po boku svých nejbližších.

Antonín Pištěcký, trenér basketbalistů ústecké Slunety, v minulosti hrál za Ústí i Děčín



1, Na Vánoce z dětství vzpomínám velmi rád. Každý rok jsme s bráchou nemohli dospat Štědrý večer a rozbalování dárků. Vyloženě jeden dárek si nepamatuji, ale stejně jako všechny děti, jsme se i my těšili především na hračky. Těch děti nemají nikdy dost.



2, Moje manželka pochází z Maďarska, a tak vždy jeden rok slavíme Vánoce v Čechách a druhý v Budapešti. Oboje Vánoce jsou víceméně totožné, alespoň v mé maďarské rodině.



3, Celá rodina začínáme večeřet v šest hodin, ať už jsme kdekoliv.



4, Rád pomáhám s domácností, vždy u toho mohu „vypnout“. A každý rok je na mně balení dárků.



5, Popřál bych jim to, co si přeji sám. A sice možnost se o Vánocích alespoň na chvilku trošku zastavit a strávit čas s lidmi, kteří o to stojí.

Michal Bílek, fotbalista FK Ústí nad Labem

1, Z dětství si Vánoce moc nepamatuji. Pro mě byl vždy největší dárek, když jsem slyšel zvonek z obýváku a viděl jsem všechny ty dárky pod stromečkem. Asi největší radost jsem měl z kopaček.



2, To ne, jsem zvyklý trávit vánoční svátky doma, po boku rodiny. Zatím si nedokážu představit Vánoce trávit někde jinde.



3, Pod talíř si dáváme los, nebo šupiny z ryby. Při vánoční večeři nevstáváme od stolu. Pro mě osobně je takový menší vánoční zvyk to, že vždy na první svátek vánoční jezdím k taťkovi do Prahy, kde slavíme Vánoce podruhé.



4, Přípravy se zúčastním tak, že jezdím koupit kapra. A potom jsem vrchní ochutnávač bramborového salátu. (smích)



5, Všem bych chtěl popřát krásné prožití vánočních svátků po boku svých nejbližších. A do nového roku vše nejlepší, hlavně pevné zdraví.