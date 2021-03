Zatímco v Česku se nad restartem amatérských fotbalových soutěží stále spekuluje, v Německu už to rozsekli. S dohráváním si nelámali hlavu a sezonu ukončili.

„Německé týmy nás kontaktovaly ohledně přátelských zápasů na květen červen. Rozebírali jsme současnou situaci a německý svaz v těchto dnech rozhodl o ukončení amatérských soutěží. Kluby zároveň odsouhlasily, že aktuálně první týmy v tabulkách rozšíří vyšší soutěže s tím, že v příští sezoně bude vyšší počet sestupujících a tím se to zase srovná,“ řekl v rozhovoru pro Deník Jan Skýpala.



Bývalý funkcionář prvoligových Teplic je členem výkonného výboru Ústeckého krajského svazu za kluby a předsedou komise mládeže. Zároveň působí jako sportovní ředitel divizního Baníku Most-Souš, který byl před rokem založený s cílem postoupit do třetí ligy.



Co si myslíte o modelu, který zvolili v Německu?

Je to krásná inspirace pro FAČR. Vzhledem k regulérnosti soutěží by bylo správné, aby letos nikdo nepadal. Některé kluby, které jsou sportovně připravené a dva roky čekají na možnost postupu do vyšší soutěže, tak já bych jim to umožnil. Myslím si, že o nic nejde. Do roka a do dne se ta sportovní stránka ukáže. Kdo na to má, tak se udrží, a kdo ne, tak spadne.



Most-Souš je v divizi první s osmi výhrami a bez ztráty bodu. Šli byste hned do ČFL?

Ano. Já normálně přiznávám, že je to kalkul, nám by se to hodilo. Byli bychom samozřejmě rádi, kdybychom dostali šanci ve vyšší soutěži a nemuseli hráče psychicky opotřebovávat, když by museli sezonu absolvovat znovu. Jsme první a ta šance postupu se nám naskytla. Nespravedlivé je špatné slově, ale cítíme se ohrožení tou koronavirovou situací, která není normální.



Budete se snažit nějakým způsobem prosadit německou variantu u FAČR?

To necháme na Fotbalové asociaci. Víme, že tam probíhá diskuze o co nejspravedlivější zakončení sezony. Nějaké petice nebo ankety jako klub dělat nebudeme.



Máte informace o tom, jak se jednání vyvíjí a kdy by se mělo o osudu sezony rozhodnout?

Měl by o tom rozhodovat dubnový výkonný výbor FAČR. Vypadá to, že kritickým datem pro restart sezony je 25. duben, abychom mohli do konce června soutěže dohrát. Teď probíhá anketa mezi kluby, jestli chtějí hrát i vložené středy. Nevím, jak to nakonec dopadne, ale co mám informace, tak kluby se toho obávají, hlavně kvůli mládeži, aby děti netahaly ze školy.



Myslíte si, že se na jaře stihne odehrát dostatečný počet zápasů, aby byly soutěže regulérní?

Chtěli bychom sezonu určitě dohrát, abychom měli případný postup administrativně potvrzený. Ale jde mi hlavně o mládež, protože děti už si hledají jiné formy zábavy a sport začínají opouštět. Chtěl bych letošní sezonu spustit v co možná nejrychlejším čase.